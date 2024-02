Florencia Borelli: "Es fuerte caer después de tantos años persiguiendo un sueño"

La perseverancia es una cualidad, siempre es una cualidad. Sobre todo si está acompañado por un talento que te impulsa a alcanzar los objetivos. Florencia Borelli volvió a demostrar su nivel internacional, pero también su constante esfuerzo y trabajo alcanzando la plaza olímpica para París 2024 con un récord argentino y sudamericano dentro del Maratón de Sevilla. Además, terminó en el noveno lugar de la competencia para la rama femenina, rodeada de africanas. Ya de vuelta en Mar del Plata, pero todavía flotando en una nube sevillana, la marplatense habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que vivió hace apenas unos días: "Es fuerte caer después de tantos años persiguiendo ese sueño. Estaba relativamente cerca de la marca, había corrido en ese tiempo en Sevilla, soy una atleta que siempre va por más. Fui por todo y por el récord sudamericano". Las bondades de la ciudad española resulta clave para ella, pero la decisión y la determinación, se volvieron factores claves: "El circuito es completamente llano, el clima es excelente, la temperatura está ideal siempre y ayuda mucho. Había tres grupos para salir, me la jugué por el segundo pelotón, había muchas africanas y me la jugué. El mismo ambiente te iba llevando". Más allá de la preparación física, Borelli confesó que la clave está en la mente donde todo lo demás se sostiene: "El entrenamiento de maratón son muchos kilómetros y mucha carga mental. Para mí es fundamental la mente, trabajé en ello aún más; es uno de mis puntos más fuertes. El maratón es mental, todo lo incorporo en la competencia, es un combo. Para mí es una parte super fundamental, hasta inclusive hago mucho más en lo mental que en lo físico". Es uno de los secretos y que le permitió llegar incluso a la meta totalmente focalizada en lo que tenía que hacer para, recién ahí, descargar todo tipo de emociones. "Mi marido me preguntaba cuando me daba cuenta que tenía la marca cerca y fue en el kilómetro 41 porque sino se te puede escapar. En los últimos kilómetros iba mirando el reloj, llegué super eufórico. Me parecía un poco ambicioso lograr esa marca, fue una sensación muy fuerte y se ve reflejado en la euforia que tenía", relató la atleta de Mar del Plata. Para alcanzar grandes objetivos, hay que animarse a tomar grandes decisiones. De un tiempo a esta parte, Florencia eligió entrenar con el español José Luis Mareca que también trabaja con su hermana Mariana y con otro de los atletas destacado de la ciudad, Diego Lacamoire: "Siempre le agradezco, estoy feliz de haberlo encontrado en mi camino. Soy una atleta ya formada con muchas mañas y cuando empezamos a hablar le dije que algunas cosas no las podía cambiar. Logramos un equilibrio, los dos opinamos sobre el entrenamiento, esta vez sumé muchos más quilómetros de los que venía sumando. Para ir mejorando hay que ir cambiando, cuando me presentó el plan me pareció fantástico sumarlo como un desafío". Sí, hasta el entrenamiento para Borelli resulta un desafío a superar. Lejos de relajarse, sólo descansará unas horas hasta volver a poner toda su energía en el máximo logro de su carrera: "estoy super motivada y emocionada, recién estoy cayendo un poco. Representar a mi país en un juego olímpico es muy emocionante, el Maratón será dentro de un museo porque vamos a correr por lugares emblemáticos de París", finalizó.