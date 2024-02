Afirman que hay faltante de repelentes y comerciantes que "aplican sobreprecio"

Mar del Plata y gran parte del país atraviesa climas atípicos en donde predominan las intensas lluvias y altas temperaturas, la combinación perfecta para que se reproduzcan grandes cantidades de mosquitos, situación que padece la ciudad desde hace varios días atrás.

Ante esto, preocupa la posible escasez de repelentes y la proliferación de enfermedades como el dengue, mosquito que hasta el momento no fue detectado a nivel local pero si en la Provincia.

En ese sentido, El Marplatense recorrió el centro y dialogó con comerciantes de farmacias quienes afirmaron que "la venta viene muy bien porque son productos muy solicitados pero eso desemboca en faltantes, y en que también haya gente que se abuse de los valores".

"El miércoles vino un cliente preguntando el valor, porque en otro lado se lo querían cobrar $10.000 y nsootros vendemos de $3.600, $4.600, $5.000 el más caro. Durante la jornada reponemos tres veces reposición y en todas se agotaron", mencionó.

Por otro lado, otra de las comerciantes indicó que los repelentes "se están pidiendo un montón, pero ya no tenemos. Están en falta, ninguna droguería tiene. Todos los proveedores me dicen que nos pueden vender muy poquitas unidades porque vuelan. Así que estamos hace un mes más o menos, sin repelente".

"Hay muchas farmacias que lo tienen carísimo, aprovechándose de la situación, la ola de mosquitos y el faltante. Las droguerías nos dijeron que están por reponer, así que en breve deberíamos tener a disposición", aclaró.

Otro de los empleados de uno de los comercios ubicados en calle Rivadavia sumó: "Están muy solicitados y ahora no podemos conseguir para reponerlo, no tenemos. Pero nosotros seguimos manteniendo los precios, no los aumentamos".