El fútbol marplatense vuelve a rodar

El fútbol de Mar del Plata siempre es atractivo. A lo largo de la temporada presenta sorpresas, candidatos de siempre que revalidan su condición y otros que no pueden alcanzar los objetivos.

Este sábado se pondrá en marcha el Torneo Oficial "Liga Marplatense de Fútbol" que le dará comienzo a un extenso cronograma de partidos a lo largo de la temporada. Siempre con una primera fase dividida en dos zonas, Atlético Mar del Plata será el centro de las miradas inicialmente luego de haberse consagrado campeón en la última edición.

El equipo "decano" tendrá un año muy particular y lo iniciará visitando a San Lorenzo que irá en búsqueda de ese golpe de efecto inicial que significaría ganarle al campeón. Y Deportivo Norte que fue el otro gran animador de la final, ahora tendrá que comenzar oficialmente el 2024 recibiendo en su casa Boca.

También hay otros candidatos de siempre como Kimberley, que después de lograr el ascenso al Federal "A" tiene la cabeza puesta en ese certamen con el plantel que se está rearmando, pero nunca deja de lado la competencia doméstica. El "Dragón" tendrá que visitar a Libertad en su estreno.

De a poco el propio campeonato irá delineando quienes son protagonistas de esta primera fase de competencia buscando el objetivo principal de clasificarse a la Zona Campeonato en la segunda parte del año. A veces quienes empiezan muy bien el año no lo pueden sostener en el tramo final y viceversa; ese siempre es uno de los grandes desafíos.

PROGRAMACIÓN - PRIMERA FECHA DEL TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 24 DE FEBRERO

Cancha: San Lorenzo

13:15, San Lorenzo vs Mar del Plata (Bravo, Díaz Ruíz y Foschi)

15hs, San Lorenzo vs Mar del Plata (Foschi, Bravo y Díaz Ruíz)

17hs, San Lorenzo vs Mar del Plata (Miranda, Foschi y Bravo)

Cancha: Al Ver Verás

13:15hs, Racing va Alvarado (Gallo, Contreras y Óngaro)

15hs, Racing vs Alvarado (Óngaro, Gallo y Contreras)

17hs, Racing vs Alvarado (Contreras, Óngaro y Gallo)

Cancha: Peñarol

13:15hs, Peñarol vs Quilmes (Melga, Funes y Lunegro)

15hs, Peñarol vs Quilmes (Lunegro, Melga y Funes)

17hs, Peñarol vs Quilmes (Funes, Lunegro y Melga)

Cancha: Boca

13:15hs, San Isidro vs Al Ver Verás (Spognardi, Baquero y M. Núñez)

15hs, San Isidro vs Al Ver Verás (M. Núñez, Spognardi y Baquero)

17hs, San Isidro vs Al Ver Verás (Baquero, M. Núñez y Spognardi)

Cancha: Talleres

13:15hs, Talleres vs General Urquiza (S. Ruíz Díaz, Abboud y López)

15hs, Talleres vs General Urquiza (Lopez, S. Ruíz Díaz y Abboud)

17hs, Talleres vs General Urquiza (Abboud, Lopez y S. Ruíz Díaz)

Cancha: River

13:15hs, San José vs Independiente (Oliver, Pironi y Chávez)

15hs, San José vs Independiente (Chávez, Oliver y Pironi)

17hs, San José vs Independiente (Nuesch, Chávez y Oliver)

Cancha: Círculo (Interzonal)

13:15hs, Círculo vs River (Brizuela, Villaverde y Arrendazzi)

15hs, Círculo vs River (Arrendazzi, Brizuela y Villaverde)

17hs, Círculo vs River (Millas, Arrendazzi y Brizuela)

Cancha: Banfield

13:15hs, Banfield vs Argentinos (Olivares, Cajal y Luxen)

15hs, Banfield vs Argentinos (Luxen, Olivares y Cajal)

17hs, Banfield vs Argentinos (Cajal, Luxen y Olivares)

Cancha: Norte

13:15hs, Dvo. Norte vs Boca (Chabert, C. Ruíz Díaz y Gómez)

15hs, Dvo. Norte vs Boca (Gómez, Chabert y C. Ruíz Díaz)

17hs, Dvo. Norte vs Boca (C. Ruíz Díaz, Gómez y Chabert)

Cancha: Once Unidos

13:15hs, Once Unidos vs Nación (Galante, Tua y García)

15hs, Once Unidos vs Nación (García, Galante y Tua)

17hs, Once Unidos vs Nación (Cingolani, García y Galante)

Cancha: Almagro Florida

15hs, Almagro Florida vs El Cañón (Martínez, Alfonso y Torias)

17hs, Almagro Florida vs El Cañón (Llona, Martínez y Alfonso)

Cancha: Chapadmalal

13:15hs, Chapadmalal vs Cadetes (Sampietro, Mayer y Espinillo)

15hs, Chapadmalal vs Cadetes (Espinillo, Sampietro y Mayer)

17hs, Chapadmalal vs Cadetes (Mayer, Espinillo y Sampietro)

Cancha: Libertad

13:15hs, Libertad vs Kimberley (García González, Ramírez y Ferreyra)

15hs, Libertad vs Kimberley (Ferreyra, García González y Ramirez)

17hs, Libertad vs Kimberley (Mella, Ferreyra y García González)