Organizaciones sociales reclamaron por la entrega de alimentos a más de 44 mil comedores

Tal como se anunció, diferentes movimientos sociales se concentraron este viernes en Plaza España para reclamar por el cese en la entrega de alimentos a 44 mil comedores populares.

Las organizaciones que se sumaron al reclamo fueron Libres del Sur, Movimiento Argentina Rebelde, el Movimiento Teresa Rodríguez, la UTEP, el Frente de Organizaciones en Lucha, OPS, Resisitir y Luchar, MST y el Frente de Lucha Piquetero, integrado por el Polo Obrero.

Ante este reclamo, se generarán cortes de calle en Avenida Peralta Ramos, Libertad e Independencia, rumbo al Espacio Unzué, donde está ubicado el Centro de Referencia, en busca de diálogo y respuestas con el Gobierno.

Sobre esto, Diego y Edgardo, referentes de UTEP dialogaron con El Marplatense y expresaron: "Se lleva adelante esta medida por el hecho de la falta de asistencia alimentaria. Es una de las tantas réplicas que va a haber hoy a lo largo y a lo ancho del país por el desabastecimiento que se está produciendo y la falta de la entrega de la asistencia familiar y alimentaria por parte del gobierno Nacional".

"Lamentablemente se está sufriendo una situación bastante compleja porque no hablamos de algunos lugares sino de más de 44.000 comedores que asisten alimentariamente a gran parte de la población, donde son más de seis millones de personas que se están incrementando cada vez más", afirmaron.

"Por la desmedida subida de precios y la cantidad de pobreza que se está viendo en el país, lo que estamos haciendo es darle a entender al gobierno Nacional que nuestro sector no está dispuesto a soportar absolutamente más el hambre que están sufriendo nuestros compañeros", sentenciaron.

Y agregaron que "normalmente se suele ver diferentes agrupaciones por separado que se congregan y llevan adelante una marcha. Pero en esta oportunidad hay varias, no solamente de izquierda sino también que están dentro del peronismo".

"Esta es una necesidad, es una realidad que se está viviendo y que nos encuentre a todos juntos es por el golpe que se sufre, lo padece toda la población no solamente nuestro sector", indicó uno de los referentes.

Además indicaron que los comedores "se encuentran totalmente desabastecidos, no hay nada. Hoy los compañeros pasan momentos durísimos, en vísperas al inicio de clases y el hambre avanza cada vez más. Esto es para visibilizar un poco lo que le pasa a los sectores más vulnerables".

"Comienzan las clases y los chicos necesitan comer bien. El tema útiles y la vestimenta también es importante y para ello se están llevando adelante diferentes colectas. La situación está muy dura. Muchos padres no pueden darle de comer a sus hijos y menos comprar los útiles para inicio de clases, guardapolvos y todo lo demás. Está muy muy brava la mano y nosotros necesitamos visibilizarlo", sentenciaron.

Por otro lado una de las personas que se autoconvocó fue Norma, jubilada, quien expresó : "Yo no tengo bandera política. Vine porque a mi me impacta todo al bolsillo. La luz, el gas, los medicamentos, todo. Vivo en zona rural y tengo que comprar gas envasado a $11000 la garrafa. Me prohíbo de comer, soy diabética. Están jugando con las necesidades de la gente, tanto de los comedores como de los jubilados y de los desempleados".

"Hay más pobreza. Es algo terrible lo que está pasando, él no la ve. Nosotros sí la vemos y la sufrimos, como nosotros, como los chicos, como los viejos. Todos lo vemos, él no la ve. Pelea con Lali Espósito, en una actividad incoherente, en vez de estar dirigiendo a un país", concluyó la jubilada.