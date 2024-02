Comenzó el Torneo Oficial de Mar del Plata

Empezó el fútbol de Mar del Plata. Esta tarde se desarrolló la fecha 1 del Torneo Oficial "Liga Marplatense de Fútbol" con actividad en distintas canchas y una tarde fresca que marcó desde el punto de vista climático este comienzo.

El comienzo tuvo partidos llenos de emociones y con goles por todos lados. Talleres y General Urquiza protagonizaron una tarde a pleno grito con triunfo del equipo del puerto por 5-3 mientras que otras de las goleadas de la Zona 1 la protagonizó Alvarado ya que el equipo de Osvaldo Nartallo superó 5-0 a Racing en condición de visitante con las anotaciones de Rabino -2-, Pinoni, Pacheco y Marco Miori.

La Zona 2, por su parte, tuvo a Once Unidos en un buen estreno después de su gran 2023 superando a Nación por 3 a 0 con tantos de Carrique, Manfredi y Carrasco. El subcampeón, Deportivo Norte también tuvo un buen inicio con triunfo por 2-1 ante Boca gracias a los goles de Saporiti y Albornoz, mientras que González anotó el momentáneo empate. Otro de los datos de la jornada fue la derrota de Kimberley ante Libertad por 1-0.

Zona 1

San Lorenzo vs. Atlético MDP 1-1

Racing vs. Alvarado 0-5

Peñarol vs. Quilmes 1-2

San Isidro vs. Al Ver Verás 3-0

Talleres vs. General Urquiza 5-3

San José vs. Independiente 0-0

Zona 2

Banfield vs. Argentinos del Sud 2-2

Deportivo Norte vs. Boca 2-1

Once Unidos vs. Nación 3-0

Almagro Florida vs. El Cañón 0-1

Chapadmalal vs. Cadetes 2-2

Libertad vs. Kimberley 1-0

Interzonal

Círculo Deportivo vs. River 1-3

Fuente: MarcaDeportiva.com