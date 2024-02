La Fiscalía pidió condenar a la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de asocación ilícita

El fiscal Mario Villar reclamó hoy ante la Cámara Federal de Casación Penal que se condene a Cristina Fernández de Kirchner como "jefa de asociación ilícita" y se le fije una pena de 12 años de prisión, en base a lo reclamado durante el juicio en la causa "Vialidad".

Villar solicitó al máximo tribunal penal federal del país que "se condene a Cristina Kirchner como jefa de asociación ilícita", delito por el cual resultó absuelta en 2022, al término del juicio por el desvío de obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno.

La ex vicepresidenta resultó condenada a seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada", pero el Tribunal Oral Federal 2 la absolvió en voto dividido por el cargo de asociación ilícita. El fiscal que actuó en el juicio Diego Luciani había reclamado doce años de cárcel.

Ahora, al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al ex secretario de Obras Públicas José López.

En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por "administración fraudulenta".

Villar reclamó que se revoquen las absoluciones a otros dos ex funcionarios, Abel Fatala y Carlos Kirchner; que se confirme la condena a todos los demás imputados por administración fraudulenta y que quede firme el decomiso de dinero ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.

Al inicio de su exposición, afirmó que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo "una verdadera asociación criminal" integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron "desviar fondos hacia ellos mismos".

Lo hizo al comenzar a exponer ante la sala IV del máximo tribunal penal del país, en la primera audiencia de revisión de la condena a seis años de prisión para la ex presidenta por administración fraudulenta y ratificó que pedirá que también reciba pena por "asociación ilícita". Y además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz de De Vido, también apelada por la fiscalía.

"Cada ministro es responsable de los actos que legaliza", es decir "que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia", remarcó Villar.

"Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José Lopez, Nelson Periotti y Lázaro Báez", sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.

La ex presidenta y el empresario Báez resultaron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta. pero la fiscalía de juicio a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola había reclamado doce años al incluir la "asociación ilícita".

Fuente: Télam