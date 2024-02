Caso Vilugrón: “Por los criterios que aplica la Justicia es muy difícil que dicten el máximo de la pena”

Este viernes se realizará la audiencia de cesura en el marco del Caso Vilugrón, por el cual Jorge Mattar enfrenta una posible condena de entre 8 y 25 años. Sin embargo, para el abogado de la familia de la víctima, Maximiliano Orsini, por “los criterios que aplica la Justicia en estos lados es muy difícil que puedan dictar el máximo de la pena”.

Se recuerda que Leandro Vilugrón fue asesinado el 10 de julio de 2021, tras una discusión de tránsito mientras circulaba en su moto. La víctima iba por Juan B. Justo y dobló por Independencia, donde se detuvo. Allí se acercó Mattar, que iba en una camioneta, quien se bajó y lo atacó cuatro veces con un cuchillo de cerca de 30 centímetros, lo que terminó causando la muerte de Vilugrón.

En declaraciones a Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, el abogado resaltó que el crimen fue calificado como “homicidio simple” y que esa carátula “no prevé la perpetua y sí una pena entre 8 y 25 años de prisión”.

“Lo que se va a desarrollar en la audiencia son los fundamentos de cada una de las partes, donde se van a evaluar los atenuantes y los agravantes en la conducta de Mattar”, explicó Orsini. De todos modos, recordó que “el imputado ya fue declarado culpable por unanimidad por un jurado popular, ahora resta que un juez técnico determine la pena que se va a aplicar”.

Acerca de la posible pena que recaerá sobre Mattar, el letrado indicó que “la realidad es que por los criterios que aplica la Justicia en estos lados es muy difícil que puedan aplicar el máximo de la pena”. No obstante, garantizó: “Nosotros vamos a ir por la máxima, entiendo que la Fiscalía también”.

Con ese objetivo, Orsini detalló que se van a evaluar los agravantes, entre ellos “la alevosía, el daño causado a los padres de la víctima y también que ha quedado un niño de 10 años sin padre. Por eso también se va a cuantificar a los fines de evaluar el monto de pena”.

Se recuerda que el proceso sufrió algunas complicaciones, especialmente en el armado del jurado. De todos modos, el abogado aseguró que “quedamos conformes en la selección”, y que eso quedó demostrado “con una condena por unanimidad, lo cual demuestra que el jurado fue elegido perfectamente por la parte acusadora”.

“La mano en el corazón”

Isabel, la madre de Leandro Vilugrón, confió que con todo el proceso judicial se revive el caso y “estamos pasando un momento muy feo, que no se lo deseo a nadie”, a la vez que pidió que “el juez se ponga la mano en el corazón y que vea el caso”.

Sobre su deseo en relación al fallo próximo, dijo que “pedimos como papás una pena máxima y una pena ejemplar que sirva para que no sucedan más estas cosas. Estamos muy dolidos y esperamos que la solución que tengamos nos cauce un poco de paz y tranquilidad”.

Durante el juicio, la mujer había denunciado que el acusado se reía. Y ante la consulta de si les había dado alguna explicación o les había pedido disculpas, indicó: “No, no, para nada. No sabe lo que es eso el señor Mattar. Mencionó que en ningún momento se había reído, lo quiso aclarar, pero no fue convincente porque no fue cierto eso”.