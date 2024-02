Conflicto IOMA: "Manipularon las recetas del medicamento de Milena"

La situación con IOMA se agrava cada vez más a nivel local. Los afiliados continúan reclamando por sus coberturas, medicamentos y la falta de clínicas para atenderse, luego de que cinco instituciones cesaran su disposición en Mar del Plata.

Uno de los casos que se dio a conocer, es el de Milena, quien padece Síndrome Hemolítico Urémico Atípico (SHUA) y necesita una medicación para evitar un trasplante. La droga se llama Eculizumab y necesita cuatro dosis cada 15 días: una sola vale más de $7.000.000, con lo cual es un gasto que ronda los $60.000.000 mensuales.

En ese sentido, su mamá, Marcela dialogó con El Marplatense y expresó: "Fui a IOMA y la respuesta que me dieron es la misma que ya me habían dicho, que la droguería entregó solo 12 viales para Milena porque no había más, algo que es totalmente mentira".

"Me puse en contacto con el laboratorio y con la droguería, para que me pasen los informes porque nunca hubo faltante de stock del medicamento", indicó.

Y agregó: "Así que voy a desmentir lo que dicen porque encima se manejan con una irregularidad tremenda. Yo presenté una receta de 48 viales con un amparo que así lo determina y solo compraron 12. Manipularon una receta para solo adquirir lo que ellos quisieron y nada más".