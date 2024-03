Marzo con nuevos incrementos en naftas y gasoils: cómo lo viven los marplatenses

Tal como se esperaba, marzo comenzó con un nuevo aumento en los combustibles. Durante la jornada, entró en vigencia el Impuesto de los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono que se había anticipado en el Decreto 107/24 el pasado 1 de febrero.

Si bien el último fue registrado a principios de febrero con la vigencia de la Tasa Vial, este nuevo incremento consta de un 1,86%, siendo $32,89 la nafta Super y $21,29 el gasoil.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con conductores que se acercaron a cargar combustible por los posibles aumentos: "Esto ya lo sabíamos, no me sorprende. Estuvo pisada dos años, era sabido que en algún momento iba a explotar todo. Creo que está bien, así tiene que ser", dijo Edgardo.

Otro de los automovilistas allí presentes, Pedro indicó: "Calculo que debe ser necesario este incremento porque estaba muy atrasado el precio del combustible. Yo hoy vengo a cargar porque necesito, no porque trate de adelantarme. Yo creo que esto se va a equilibrar. Hay que tenerle paciencia al gobierno. Me cuesta llenar el tanque, tengo una camioneta grande y soy jubilado. Yo sé que se está reduciendo el consumo en todos los aspectos, en alimento, en combustible pero entiendo que se está tratando de equilibrar todo".

En contrapunto, Nancy, taxista aclaró: "Nosotros nunca tuvimos subsidios así que es un golpe al bolsillo. Algunas estaciones antes nos hacían algún precio para taxis y remises. Hoy en día no es así y con toda la inflación y eso se ve reflejado en las ganancias, en las recaudaciones que encima son muy pocas" y agregó: "No me parece que estos incrementos estén bien, la verdad que no. Influye en todo a la hora de ir a un taller, de comprar repuestos, todo repercute en todo".

"Que se le va a hacer, hay que pagarlo, sino no se puede andar. Creo que ya hay demasiados aumentos como para seguir aplicando más pero no hay otra. Espero que suban los sueldos también. Hoy puedo cargar lo justo y necesario", agregó un conductor en la fila.