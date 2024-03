Alvarado se trajo otro punto de visitante

Alvarado no pudo ganar como visitante, pero estuvo en condiciones de poder hacerlo. Esta tarde, por la fecha 5 de la Primera Nacional, igualó 2 a 2 con Tristán Suárez después de haberse puesto en ventaja dos veces en el inicio de cada tiempo. El local reaccionó rápido en ambas oportunidades y terminaron repartiendo unidades.

Sánchez comenzó el partido por izquierda y desequilibró en las dos primeras oportunidades que contó. En la segunda, el centro de contragolpe luego de un pase de Vadalá, no llegó a empujarla por poco Belinetz. Antes Lungarzo tuvo que sacar un centro cerrado por encima del travesaño.

A los 6 minutos, Belinetz tuvo el premio a tanto correr a todos en la última línea. Cuando intentaba salir Tristán Suárez, le dieron la pelota a Silva que, con los pies, la tiró demasiado larga y el delantero llegó a puntearla antes de que despeje para un increíble 1-0. Parecía que iba a ser una tarde tranquila, pero un minuto y medio después del gol, con un tiro libre desde la izquierda llegó a desviarla con la cabeza Brian Negro lejos del alcance de Lungarzo para el 1-1. Comienzo de locos en Ezeiza.

El partido era intenso, pero de a poco dejaron de lastimarse en ataque. Cuando hubo peligro fue sobre el arco marplatense con los envíos de Da Rosa por derecha pero que encontraban firmes a los centrales Robledo y Ruiz. Del otro lado Lavezzi solía ganarle el mano a mano a Bettini y la conducción de José Luis Fernández, era clave.

Los últimos minutos fueron más prolijos para el local, pero sin situaciones de gol. Sólo a los 43 minutos un buen centro al corazón del área fue cabeceado por Francisco Molina pero muy desviado cuando estaba en una buena posición. La respuesta fue de Tomás Rambert hamacándose en el área y sacando un remate al segundo palo que se fue apenas desviado.

El inicio del complemento fue con otra situación para Belinetz, en una rápida contra por el centro de Guillermo Sánchez. Guerrero llegó a tapar el remate del 9 pero de ese córner, en la segunda jugada, Vadalá hizo una gran jugada individual y tiró el centro. La pelota rebotó en el pie de Silva, quedó en el aire y ahí estaba el infalible Nicolás Ortiz para poner el 2-1 de cabeza.

Todo era festejo, pero el segundo tiempo empezó exactamente igual que el primero porque a los 8 minutos, en una jugada de pelota parada, Nicolás Álvarez tomó una segunda jugada y metió el centro al corazón del área. Ahí estaba Francisco Molina para ponerle el pie y volver a empatar el partido.

En pocos minutos, perdió los dos extremos. Primero Rambert con un golpe y luego en una jugada donde tuvo el tercero Guille Sánchez luego de lo que se pidió como una infracción de Guerrero, debió dejar la cancha el ex Argentino de Monte Maíz. Los cambios de ambos entrenadores terminaron de abrir aún más el partido que era de ida y vuelta. Cualquiera podía acertar en los últimos 20 minutos.

Tuvo dos chances el "Torito". Primero con una pelota al segundo palo que no llegó a conectar Rebecchi y luego con un remate de cabeza de Bettini en el corazón del área. El lateral quiso colocarla junto al palo pero no acertó por poco. El local también tuvo la suya con una palomita de Versaci que no pudo conectar por muy poco ante el achique de Lungarzo. La última la tuvo el ex Velez Rebecchi luego de un buen pase de Santi González pero le puso muy abajo el pie al balón y la tiró por arriba del travesaño.

Otro empate fuera de casa que tendrá que hacer valer como local, tal como hizo en las últimas dos fechas. El domingo que viene desde las 18, tendrá que medirse con Patronato de Paraná en el Minella buscando continuar con la racha de triunfos en Mar del Plata.

Síntesis

Tristán Suárez: Luciano Silva, Nicolás Álvarez, Iago Iriarte, Brian Negro y Brian Guerrero, Ignacio Cechi, Juan Da Rosa, José Luis Fernández, Pablo Ruiz, Agustín Lavezzi y Francisco Molina - DT: Sebastián Salomón

Alvarado: Juan Manuel Lungarzo; Mariano Bettini, Alan Robledo, Nicolás Ortiz y Lucas Monzón; Nery Leyes, Sebastián Jaurena, Tomás Rambert, Guido Vadalá, Guillermo Sánchez y Oscar Belinetz - DT: Mauricio Giganti

Goles: 6m PT Belinetz (A), 8m PT Negro (TS), 6m PT Ortiz (A) y 8m ST Molina (TS)

Cambios: 16m ST Santiago González por Rambert (A), 20m ST Lucas Rebecchi por Sánchez (A), 21m ST Angel Almada por Fernández, Santiago Ayala por Lavezzi y Franco Bellocq por Cechi (TS), 31m ST Leonardo Ramos por Molina y Federico Versaci por Da Rosa (TS), 36m ST Mariano Barbieri por Jaurena y Matías Mansilla por Vadalá (A)

Árbitro: Julio Barraza

Estadio: "20 de octubre" de Ezeiza