Escuelas provinciales comenzaron las clases con presupuestos "utilizados casi en su totalidad"

Pese a la falta de renovaciones presupuestarias y problemas edilicios, comenzaron este viernes las clases en el nivel inicial, primario y los primeros años de secundaria.

Uno de los sectores más golpeados de la educación es el Provincial y desde el Consejo Escolar indicaron "se recibieron los fondos pero ya fueron utilizados casi en su totalidad".

Previamente, a tan solo dos semanas de iniciar el ciclo lectivo, el sector afirmó que actúan "en torno al sentido común" ya que "las partidas extraordinarias que funcionan para acondicionas las escuelas de cara al comienzo de clases, llegaron un poco más tarde de lo esperado".

En ese sentido la presidente del Consejo Escolar de General Pueyrredon, Monica Lence dialogó con El Marplatense y dijo: "Hoy comenzó nivel inicial, primaria y los primeros años de secundaria y desde la presidencia trabajamos las emergencias y llegamos con todo lo que son reparaciones pequeñas. Las comisiones trabajaron todas en diálogo permanente de modo que si bien es un día movido, tenemos la alegría de haber podido comenzar".

"Las escuelas están en el estado que se viene arrastrando hace años. Nunca fuimos Disney, con ningún gobierno. Hoy claramente no lo somos y vamos en camino a algo peor. El contexto del país no hace fácil nada. Por eso en Consejo trabajamos en fortalecernos como institución. Seguimos creyendo todos los que trabajamos ahí en la importancia de construir un espacio de gestión libre de egoísmo. Sobre todo en esta etapa", sumó.

Con respecto al tema presupuestario, la referente indicó que "el diálogo con la Provincia está abierto" y siguió: "Estoy en comunicación permanente con Perrone y si bien han enviado fondos ya casi los utilizamos todos. Nos está costando mucho avanzar en las cuestiones importantes por múltiples razones. De todas maneras, valoro mucho poder pedir asistencia económica cuando las papas queman y hoy es así".

"Llevamos décadas de deterioro edilicia. Hoy solo recibimos dinero para cubrir los baches. No hay precios, la inflación nos come y el delito aumenta. Es un momento muy delicado", expresó.

Y a modo de conclusión, Lence dijo: "Lo que necesitamos en primer lugar es fortalecernos como cuerpo. Tener nosotros un espacio donde apoyarnos porque la realidad no es buena. Y esto lo estamos entendiendo todos. Ordenar el consejo escolar es muy importante. No es momento de peleas, ni es momento de pase de facturas que atrasan. Nosotros trabajamos todos para lo mismo e intentando ir en ese sentido. Cuesta mucho pero no hay otro camino cuando hay tanta oscuridad alrededor".