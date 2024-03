Yllana repetirá equipo por tercera vez

Andrés Yllana tiene las cosas muy claras. Los buenos rendimientos individuales y colectivos, sumados a los triunfos de manera consecutiva; llevan a que mueva la menor cantidad de piezas posibles para el armado del equipo pensando en el siguiente partido.

Este domingo, desde las 17, Aldosivi recibirá en el Estadio "José María Minella" a Almirante Brown por la Fecha 5 de la Zona "B" en la Primera Nacional. Si bien se trata de un duelo ante el último de la tabla de posiciones, se trata de un equipo que el año pasado peleó decididamente por el ascenso.

La semana fue corta, porque el "Tiburón" se enfrentó el martes por la noche con Atlanta, pero las buenas sensaciones que se van generando hacen que no importe demasiado el tiempo, sino poder aprovecharlo mejor. Esta semana tuvo un entrenamiento en el máximo escenario de la ciudad y hasta ese momento, estaba en duda Agustín Colazo por una molestia que no cesaba. Sin embargo, en el último día de entrenamiento, el DT decidió apostar por uno de los goleadores en la presente temporada y, por eso, no tocará el equipo.

La alternativa al jugador que viste el dorsal 9 fue Imanol Enriquez durante las prácticas de la semana asique no sería extraño que sea uno de los primeros cambios en la jornada dominical.

En consecuencia, sabiendo que todavía no está disponible Federico Andrada, alineará con Jorge Carranza, Rodrigo González, Gonzalo Soto, Gonzalo Mottes y Franco Godoy; Marcelo Esponda, Gonzalo Piñeiro, Natanael Guzmán, Colazo, Nicolás Laméndola y Elías Torres.

La "Fragata", por su parte, pudo disputar sólo 3 de los cuatro partidos que tiene el certamen hasta el momento porque se postergó la presentación de la semana pasada ante Estudiantes de Río Cuarto por el fallecimiento del DT Gustavo Raggio. Hasta ahora perdió con Atlanta 1-0, luego con Tristán Suárez 2-1 y en su última presentación, frente a Colón de Santa Fe por el mismo marcador. Necesita cuanto antes volver a sumar y se tomará como un gran desafío poder hacerlo ante uno de los animadores del campeonato.

CONVOCADOS

Jorge Carranza

Gabriel Atamañuk

Emanuel Iñiguez

Gonzalo Soto

Gonzalo Mottes

Franco Godoy

Rodrigo González

Ignacio Guerrico

Gonzalo Piñeiro

Santiago Úbeda

Marcelo Esponda

Nicolás Laméndola

Juan Ignacio Sills

Imanol Enríquez

Elías Torres

Agustín Alonso

Santiago Luján

Natanael Guzmán

Alan Sosa

Agustín Colazo

David Juárez