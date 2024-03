Ola de robos en Mar del Plata: "Perdimos el día de trabajo, es la historia de nuestra vida"

La ola de robos e inseguridad en Mar de Plata no cesa y los más afectados son los trabajadores locales. En las últimas horas decenas de repartidores denunciaron que sufren al menos 30 hechos delictivos por semana, a mano armada, donde les sustraen sus motos y bicis con las que trabajan, principalmente en barrios periféricos donde se notó la proliferación del consumo de sustancias.

Uno de los sucesos que está en tendencia es el robo de picaportes y cables, de donde sustraen el cobre. Hechos que parecen no tener solución y afectan a cientos de marplatenses cada día.

Durante la madrugada del jueves, una fábrica local de bolsones para la construcción fue víctima de la inseguridad y tras esto, perdieron el día de trabajo. Está ubicada en República de Cuba y Hernandarias, barrio Santa Rita.

"Nosotros somos trabajadores de Mar del Plata, damos laburo a más de 10 personas y que no nos protejan con seguridad, nos duele mucho porque nos esforzamos cada día para seguir siendo fuente de trabajo", indicó Cristian Guerrero, encargado de la Fábrica en diálogo con El Marplatense.

"No sabemos cómo no se electrocutaron, cortaron todo con cuchillos y los dejaron tirados. Lo que hicieron es un peligro pero están tan cegados que no les importa nada. Hace décadas nos dedicamos a esto y esta es la historia de nuestra vida. Nadie hace nada porque nadie piensa en la gente que trabaja", expresó.

"Fuimos como cada mañana a abrir la fábrica y nos encontramos con que estaba todo roto y no teníamos luz. Nos hicieron perder el día de trabajo y en este contexto, es algo terrible", sentenció el trabajador.

Y agregó: "La empresa proveedora de luz reaccionó bastante rápido pero el laburo para reinstalar todo lleva mucho tiempo. El barrio Santa Rita es un desastre, hay constantes robos y no es la primera vez que somos víctimas de inseguridad. Hace una semana atrás se robaron los medidores y también nos quedamos sin luz".

"Hace poco también nos robaron un aire acondicionado y no lo repusimos porque lo iban a volver a robar y sale carísimo. A la vuelta hay una salita y siempre les roban algo. Estamos trabajando, la verdad no sabemos qué hacer, no se puede así", concluyó Guerrero.