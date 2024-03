Trump ganó las internas en tres estados más y va por la candidatura en el supermartes

El ex presidente estadounidense Donald Trump ganó las elecciones internas de los estados de Missouri, Michigan y Idaho, y avanzó un poco más en su objetivo de convertirse en el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de este año.

Trump ganó hasta ahora todas las contiendas estatales de nominación de cara al supermartes de la próxima semana, cuando votantes en 15 estados de Estados Unidos elegirán a su candidato preferido de cada partido.

Todo indica que el líder republicano, de 77 años, probablemente se enfrente al presidente Joe Biden, de 81 años, en las elecciones de noviembre próximo, por segunda vez desde 2020, momento en el que sufrió una derrota que aún se niega a reconocer.

Trump va con impulso creciente hacia la nominación republicana de la convención del Partido Republicano de julio en Wisconsin, y se espera que el martes prácticamente garantice el resultado.

Las de Missouri, Michigan e Idaho fueron elecciones internas híbridas con reglas distintas, que en algunos casos reflejan divisiones y tensiones pese a la gran influencia de Trump.

En Missouri, Trump superó a su principal oponente, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y ganó todos los caucus en los condados del estado, según informó The New York Times.

En Michigan, alrededor de 2.000 activistas del partido votaron en una convención con caucus en la que Trump ganó los 39 delegados posibles, reportó la cadena CNN.

Trump ya había conseguido 16 delegados de Michigan a comienzos de semana en una votación primaria limitada. El ex presidente también ganó con comodidad los caucus republicanos en el estado de Idaho, según proyectaron las cadenas NBC y ABC.

Haley ha recorrido todo el país de cara al supermartes, tratando de argumentar contra la inevitabilidad de la nominación de Trump.

Fuente: Télam