Confirman paro de colectivos para este martes en Mar del Plata

Tras haberse anunciado un paro a nivel nacional para el transporte de coletcivos, este lunes la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Mar del Plata, confirmó su adhesión a la medida de fuerza de 24 horas.

Así lo adelantó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) el pasado jueves, tras una audiencia en la que fracasaron las negociaciones sobre los salarios. “Finalizó la audiencia en Secretaría de Trabajo entre los empresarios de colectivos del interior del país y la UTA. No hubo acuerdo y finaliza la conciliación obligatoria. UTA llama a un paro de 24 horas para el próximo 5 de marzo”, comunicaron a través de las redes sociales.

El comunicado:

"Luego de una nueva reunión de paritarias sin ningún tipo de respuesta de reacomodar nuestros salarios (quinta ronda de paritarias), pese a la grave inflación que venimos sufriendo (en tres meses nuestros salarios se licuaron un 50 %), nos vemos obligados a realizar medidas de acción directas".

"Lamentamos tener que anunciar una medida de fuerza para el día martes 5 de marzo, pero necesitamos imperiosamente que nos escuchen y que nos den una respuesta al pedido formulado. Sabemos la antipatía en el resto de la población que generan nuestras medidas de fuerza, y por eso muchas veces no las realizamos, pese a no cobrar nuestro sueldo en tiempo y forma, pero tenemos la responsabilidad de exigir una recomposición salarial: ya no podemos cubrir los alquileres, la educación y hasta la comida de nuestras familias en muchos casos. Parece mentira tener que explicar estas cosas, pero la situación ha llegado a un límite insostenible".

"Por lo antes manifestado, informamos que el día martes 5 de marzo desde las 00:00 realizaremos un paro de actividades, a los efectos de conseguir una recomposición salarial que trate de equiparar la inflación que nos golpea día a día".