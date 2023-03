"Santilli debe ser el candidato a Gobernador y Montenegro merece la reelección"

La política en estos tiempos, un tema abordado desde Radio Mitre Mar del Plata en un segmento que buscará que cada titular de los partidos (tradicionales, vecinales) de General Pueyrredon puedan expresar cómo se ve desde esos espacios la coyuntura no solo local, sino también Nacional.

En el programa UPM (Un problema menos) que se emite todos los días de 14 a 16, el primer contacto se realizó con quien preside el PRO General Pueyrredon, Emiliano Giri. Los distintos espacios tendrán su lugar en días consecutivos.

"Lo que Córdoba hizo con ese video donde de Loredo y Luis Juez me pareció bárbaro y rápidamente se replicó en Tucumán o lo que está pasando en San Luis", comenzó. "Como presidente del PRO creo que llegó la hora que en la provincia de Buenos Aires hay que elegir un solo candidato a gobernador", agregó.

Primero fueron Luis Juez y Rodrigo de Loredo desde Cordoba los que marcaron el rumbo, hoy Roberto Sanchez y German Alfaro desde Tucumán, es imprescindible que en la provincia de Buenos Aires sigamos su ejemplo. — Emiliano Giri 🇺🇦 (@emilianogiri) March 14, 2023

"Me parece que debemos copiar el mensaje positivo de esas provincias, que supieron ordenarse y acá necesitamos seguir ese camino. Los bonaerenses y particularmente los marplatenses venimos de 4 años donde el gobierno actual nos discriminó y debemos fortalecer un solo candidato a Gobernador", afirmó y amplió: "El candidato nuestro debe ser el colo Santilli porque le ganó al Frente de Todos; hay que fortalecer eso y creo que las encuestas deberían definir eso; sino después no podemos echarle la culpa a nadie".

Consultado sobre la posibilidad que comenzó a instalarse sobre la no continuidad de Guillermo Montenegro dijo que "creo que merece ser reelecto y si se da un triunfo a nivel Nacional y provincial se podrá, como sucedió en el 2015, Mar del Plata podrá recibir las inversiones que corresponden por lo que aporta".

Sobre cómo observa a la gente y su relación con la política sostuvo que "está enojada con la política". "No solo en los barrios, donde hay muchas necesidades, sino en la clase media y me parece que no podemos perder el norte". "En esta elección, aspiro a representar a los vecinos, en el lugar que el equipo elija", sentenció luego sobre sus aspiraciones futuras.

"Hay que dejar de lado esto de estar discutiendo quién va a ser el candidato y empezar a decirle a la gente lo que vamos a hacer. No podemos seguir mirándonos el ombligo y hay que decir lo que se va a hacer", remarcó.

"Argentina tiene un enorme potencial, con sus recursos naturales, la posibilidad de la exploración offshore y me parece que es importante que la política debe bajar los decibeles y para llegar a acuerdos a corto, mediano y largo plazo, hay que tener la posibilidad de construir un país que nos incluya a todos; creo que es por ahí", sostuvo Giri.

Sobre qué medidas se deben tomar para que haya "un problema menos", remarcó que "Mar del Plata debe seguir por la senda que encaró Guillermo Montenegro de facilitar a los emprendedores y a los que quieren invertir que puedan invertir y abrir sus comercios de manera ágil. Eso significó que el histórico del 50% de desempleo haya bajado; eso no fue casual, fue causal de una política que se dio".