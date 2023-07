Aldosivi fue goleado por el último

En una tarde dificultosa, Aldosivi perdió 3-0 ante Chaco For Ever en el "Juan Alberto García", por la jornada 20° de la Zona B de la Primera Nacional. Romero por duplicado y Dellarossa fueron los autores de los goles para el cuadro de Osella.

Aldosivi, como supo hacerlo la fecha pasada ante Gimnasia de Jujuy, buscó lastimar por la banda izquierda con la velocidad de Curuchet y Escobar. De esa manera, en los primeros 20´ las dos chances de mayor peligro aparecieron por ese lado, en un remate del lateral al primer palo y una falta que consiguió el ex Platense, que luego estrelló Olivares en el travesaño.

Pese al merecimiento, el elenco chaqueño en una salida rápida se hizo con la primera ventaja de la tarde. A los 26´, Iritier encontró mal parada a la defensa marplatense y filtró una pelota hacia Romero, que de zurda y cayéndose la pinchó sobre la salida de Ingolotti (1-0).

Por la misma vía, desde una contra, el dueño de casa estuvo al borde de estirar la diferencia en dos ocasiones más, siempre en el pie de Ríos. A la media hora despilfarró una pelota que quedó bollando en el área y previo al final del primer tiempo, no pudo esquinar su remate al segundo palo.

La segunda parte no cambió la tónica del partido. Sin cambios de por medio, de manera increíble For Ever volvió a desperdiciar chances inmejorables de gol. Ambas veces con habilitaciones de Iritier, a los diez minutos Romero no logró definir sobre Ingolotti y Ríos, después de un pie a pie en la medialuna, envió su disparo por arriba del travesaño.

Aldosivi nunca despertó e incluso, a los 40´ Callegari tumbó a Silva en el área y Romero, el goleador, se hizo cargo para bajar el telón en Chaco. Ingolotti, a diferencia de la fecha anterior, no logró adivinar el palo (2-0).

Finalmente, en el último minuto de adición Ingolotti salió en falso y Dellarossa definió por encima del último hombre de Aldosivi para agregarle un condimiento más a los tres puntos, tan esperados en el "Negro" (3-0).

SÍNTESIS

Goles: 26´ PT Romero (CFE); 40' ST Romero -P- (CFE); 53' ST Dellarosa (CFE).

Chaco For Ever (3): 1-Canuto, 2-Barbieri, 3-Allende, 4-Galetto, 5-Valdez, 6-Marin, 7-Silva, 8-Maccari, 9-Romero, 10-Iritier y 11-Ríos. DT: Diego Osella.

Aldosivi (0): 1-Ingolotti, 2-Callegari, 3-Escobar, 4-Iñíguez, 5-Bravo, 6-Guanini, 7-Cervera, 8-Lucero, 9-Riaño, 10-Olivares y 11-Curuchet. DT: Fernando Quiroz.

Cambios en Aldosivi: 22´ ST Guerra por Lucero; 35' ST Pereyra por Iñiguez; 47' ST Torres por Cervera; 47' ST Chimino por Callegari.

Amonestados: 41´ PT Allende (CFE); 13´ ST Iritier (CFE); 35' ST Bravo (ALD).

Arbitro: Diego Ceballos.

Estadio: "Juan Alberto García" .