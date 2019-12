La industria TIC mostró preocupación por la suspensión de la ley del Conocimiento

La industria de Tecnología e Información manifestó su preocupación por ciertas medidas recientes promovidas bajo el gobierno del presidente de la Nación Alberto Fernández. El impuesto al dólar y la posible no continuidad de la ley del Conocimiento, creada para beneficiar a las empresas exportadoras de tecnología y servicios por medio de reducciones e incentivos fiscales, fueron los más criticados.

En diálogo con El Marplatense, el representante de ATICMA Mar del Plata Bernardo Martínez Saenz explicó: "Las retenciones en nuestro sector tienen implicancia, porque las empresas más pequeñas tienen costos en dólares que no siempre se liquidan por medio de los canales formales de importación". En estos canales, el impuesto no se aplica, pero no todas las empresas los utilizan porque "no se justifica en algunos casos".

Sobre la Ley del Conocimiento, el representante comentó: "En la ley de Emergencia Económica hay un artículo, el 22, que aparentemente dejaría en suspenso durante seis meses a esta norma, por lo tanto la Ley de Software se estaría quedando sin reemplazo". Según consideró, "esto golpearía gravemente a muchas empresas del sector".

"En Mar del Plata tenemos 5 o 6 empresas dentro de la Ley de Software y eso los impactaría fuertemente", siguió. A nivel local, mantuvieron reuniones con el intendente Guillermo Montenegro y su equipo. "Ellos nos han consultado sobre las necesidades del sector, trabajamos en una mesa común, tenemos un diálogo fluido", dijo, destacando la figura del secretario de Producción Fernando Muro.

"Estamos empezando a trabajar en un plan muy ambicioso para que la economía del conocimiento empiece a tener un peso más grande en General Pueyrredon", concluyó.