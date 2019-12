Masacre en el Martillo: "Hoy una vez más en Argentina se condena a los pobres"

El juicio a María Belén Palavecino, Mariano Lescano, Javier Falcato, Angel Chávez y Alexis Juárez por el asesinato de Nelson Alderete en el barrio El Martillo, el pasado mayo de 2017, terminó esta tarde con cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución a Falcato.

Al respecto, el abogado de Belén Palavecino Cristian Moix brindó declaraciones a El Marplatense. "Hoy una vez más en Argentina se condena a los pobres", dijo.

"Se tiene el mayor respeto con los miembros del tribunal, pero con esta sentencia se equivocaron, lo que se hizo es enterrar vivos a cuatro jóvenes a 35 años de prisión, se los tomó como chivos expiatorios", continuó. Para el abogado, la culpa "es del Estado porque no intervino". "Se produjo una poblada y el pueblo tomó justicia por mano propia", consideró.

Moix apuntó contra Nelson Alderete, el joven que fue golpeado, calcinado y decapitado en un ajuste de cuentas. "Hoy se está juzgando la muerte de una persona que ese día había matado a dos criaturas, Alderete se presenta como victima y mató a dos criaturas, la policía no hizo nada, el Ministerio Público no hizo nada, la Secretaría de Seguridad no hizo nada, ni Gendarmería, ni Prefectura hicieron nada", siguió.

"El pueblo y la gente tomó justicia por mano propia, de una poblada de 70 personas fueron juzgadas 5 personas porque hoy había que condenar a alguien, no podía quedar absuelto un crimen de esta naturaleza", continuó.

Según comentó, las absoluciones se deberían haber extendido hacia todos los acusados, porque nunca se identificó totalmente "quién hizo qué". "Alderete murió con más de 50 machetazos y con disparos de arma larga, mi clienta no estuvo vinculado con ninguno", aclaró.

Por último, Moix resaltó la ausencia del Estado. "Fue nula la actuación de la policía y los funcionarios en el barrio, pero esperamos que no suceda nada esta noche, que se tome la atención que en otro momento no tomaron", manifestó, en relación a las amenazas emitidas esta tarde, que aseguraban que las muertes se repetirían durante la noche de este lunes.

"No queremos estos hechos de violencia, pero si matan a dos criaturas y nadie hace nada el pueblo toma venganza por mano propia, se eligieron cuatro personas al azar y fueron condenadas injustamente a cadena perpetua", concluyó.