Pastor Hurtado: "Seguiré afirmando que soy inocente"

Este lunes se dictará sentencia del juicio contra el “Pastor” Isaías Hurtado y su expareja, Patricia Padilla Coronado, acusados de ser autor y partícipe respectivamente de los delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y amenazas que sufrieron más de 20 personas que participaban de las actividades en su secta.

Previamente al dictado de la misma, se le brindó el derecho a una última declaración al acusado Isaías Hurtado, quien manifestó que "ha llegado un momento muy crucial, no solo para mi, sino para mi familia. Si hay una virtud humana, es la de pedir perdón y el perdonar. Bajo esa base me enfoco en este día para pedir perdón nuevamente, a todas las personas que se sintieron afectadas, diciendo además que también he perdonado acciones, que hemos tenido que vivir como familia".

"Apelo a la paz del corazón de la gente, esto tiene que terminare en buen término, porque lo que pudimos haber hecho con la congregación, fue con el fin de hacer el bien, nunca hubo intención de hacer el mal", señaló.

"No soy inocente de los errores que he cometido, he fallado y lo he dicho públicamente. No estaba en mi el dañar, ni el desear el mal a nadie. Yo los bendigo y se que toda la gente que en alguna medida pasó por la congregación, hoy tiene una buena vida. Muchos se han casado, otros tienen su vida resuelta, otros se fueron, incluyendo a mi hija que se fue a los EEUU y cada cual ha tenido un final, que no ha sido todo malo, para mucha gente", destacó Hurtado.

"El pedir perdón es fundamental y yo pido perdón desde lo mas profundo de mi corazón, porque se que he fallado, he faltado, he cometido errores. He estado todos estos años y sobre todo estas semanas, buscando el sentirme culpable de los delitos que me acusan, porque de esa manera sería mucho mas fácil llevar encima la cárcel", aseguró.

"Sería mucho mas fácil si yo sintiera por dentro que efectivamente he cometido los delitos que se me imputan, pero no lo encuentro en mi interior. Cuando uno sabe que cometió un delito, interiormente lo acepta, por mas que uno diga que es inocente. En mi caso voy a salir de este lugar y seguiré afirmando que soy inocente de los delitos que se me imputan", afirmó.

"Pido un mando de misericordia sobre toda mi familia y que con lo que vaya a acontecer, Dios me ayude a seguir adelante y poder llevar a cabo lo que mas me importa hoy, que es el poder demostrar estar al frente con mis hijos, dedicándoles el tiempo que necesiten, no tengo otra prioridad", concluyó el acusado Isaías Hurtado.