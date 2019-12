Los cien años de la Sociedad Rural coincidieron con una “cosecha récord”

La Sociedad Rural de Mar del Plata tuvo un año muy especial, ya que cumplió su primer centenario de vida y tuvo una cosecha “récord” en la producción de granos. Además, fue un año sin castigos en lo climático

“Cumplimos algo muy importante para una entidad de nivel local. Tener esta celebración con el acompañamiento de muchos productores de la zona, las empresas, fue una fiesta importante. Con respecto a lo productivo, el año a nivel general vino de una cosecha récord. En el 2019, Argentina produjo un récord de producción de granos. El productor agropecuario invirtió muy fuerte para obtener esos rendimientos”, explicó Esteban Area, titular de la Sociedad Rural en diálogo con El Marplatense.

Durante estos doce meses, "el clima acompañó bien a la producción de la zona y el país". También se destacaron creciomientos en el stock ganadero, al igual que los últimos años.

En cuanto a las exportaciones, "se han abierto muchos mercados". "Es algo muy importante para todos los sectores, no solo los commodities y producción de carnes, si no las economías regionales, que siguen muy afectados por algunas medidas económicas", explicó Area, aunque "la producción ovina, la lana, es una de las actividades que sigue con grandes problemas".

"Desde las entidades y el Gobierno debemos ir buscando soluciones a estos sectores. Debemos seguir en el camino de la producción, por más que se nos pongan trabas. Argenitna produce alimentos para mas de 400 millones de habitantes, debemos ir por más. Eso debe ser uno de los objetivos para seguir cumpliendo. Para esto necesitamos reglas de juego claras, donde se pueda pensar la producción no en base a un par de meses o un año, si no un largo período, de 5 a 10 a años. Eso sería muy importante, en políticas económicas y financieras. En un momento que aumentan las retenciones, eso genera gran incertidumbre en el productor. Todas estas cuestiones generan un atraso que no es bueno ni para el productor ni para la economía", puntualizó el titular de la Sociedad Rural.

Además del conflicto con las retenciones, otro problema a nivel local son las "grandes deficiencias" de los caminos rurales y "la conectividad es muy mala, el productor no puede hacer ni un solo tramite digital en el campo". "Necesitamos encontrar soluciones a eso, no pretendemos que sea de un día para el otro, pero sí ir en diálogo con los Gobiernos de turno", concluyó Area.