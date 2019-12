Empleados de Balcarce no cobran sus sueldos y pasan las fiestas "sin dinero en el bolsillo"

Trabajadores de la empresa Balcarce se encuentran en estado de alerta y movilización a causa de irregularidades en el cobro de sus sueldos. Aseguran que hay "atrasos importantes" porque no se terminan de cobrar los sueldos de noviembre, no se han hecho una propuesta por el pago del bono de 5 mil pesos y tampoco se abonó el aguinaldo.

"Hay otras empresas que abonaron los bonos desde hace dos meses y tampoco hay certezas de una fecha concreta de pago del aguinaldo", explicó a El Marplatense Darío Zunda, secretario secretario gremial de Empleados de Comercio.

El malestar de los empleados se acrecentó conforme se acercaban las fiestas de fin de año. "La gente pasa estas fiestas sin dinero en el bolsillo, sin poder afrontar los gastos cotidianos y si no aparece el dinero la gente no está en condiciones de ir a trabajar porque no tiene para movilizarse", explicó.

"La empresa tiene un preventivo de crisis, hace más de seis meses que se viene colaborando, los trabajadores pusieron su esfuerzo cobrando salarios fuera de término", siguió. Por esto, se presentaron inconvenientes con las obras sociales, a causa de falta de aportes. "Hay corte de obras sociales y no pueden asistir su salud", agregó.

Para Zunda, no hay una "vocación abierta de solucionarle los problemas a la gente". Por el momento, se ven afectados directamente 40 trabajadores, pero la cifra podría acrecentarse hasta 100 en los próximos días cuando se sumen los del gremio de alfajores.

Durante los próximos días se realizaran asambleas abiertas al público para informar sobre la situación. "Les vamos a comunicar lo que pasa, los trabajadores van todos los días a prestar servicio, atienden al público como corresponde, se preocupan porque el negocio funcione, pero no estamos ni siquiera siendo atendidos por el titular de la empresa y no dan soluciones", lamentó el secretario.

Si no se soluciona el problema, se analizará quitar colaboración y hacer denuncias ante el Ministerio de Trabajo. Posteriormente, las acciones se profundizarían. "Los negocios están vendiendo, las fabricas están produciendo, queremos que el dinero que entra se reparta para los salarios, pero la empresa no parece tener intenciones de colaborar", concluyó Zunda.