Juicio a Mansilla: "La condena es lo que debe ser, es un femicida y tiene que pagar"

El juicio a Nicolás Mansilla por el femicidio de su ex pareja Eliana Domínguez llegó a su conclusión este viernes por la tarde, cuando el juzgado dictó una pena de prisión perpetua. El hecho ocurrió en abril del 2018 y la mujer murió de forma instantánea de 9 puñaladas.

En diálogo con El Marplatense, la madre de la víctima Cristina Caratú se mostró conforme con la sentencia. "Es lo que debe ser, es un femicida y tiene que pagar", manifestó.

Caratú también recordó lo ocurrido aquella fatídica tarde de abril. "Estoy triste porque no debería haber pasado lo que pasó, yo lo contuve cuando ellos se estaban separando, yo le avisé que Eli estaba viniendo y, cuando me doy vuelta, ya me la había matado", dijo.

"Me duele en el alma, pero el causante de todo es él, es el único responsable de lo que pasó, porque ya había ido con el cuchillo a mi casa, lo tenía escondido en alguna parte del cuerpo", siguió. La mujer calificó el accionar de Mansilla como "frío y horrible". "No sé si mi hija se habrá dado cuenta, él la mató horriblemente, de manera cruel", continuó.

La madre de Eliana afirmó que su hija murió de forma instantánea, por lo que no alcanzaron siquiera a concurrir al hospital para intentar reanimarla. "Lo que más se me cruza por la cabeza cuando lo veo (a Mansilla) es por qué hizo semejante locura, él podría estar bien, ella podría estar bien", comentó.

"Me duele el corazón cuando lo veo, no puedo entender como una persona salga con esa ferocidad a dar nueve puñaladas a una persona inocente", siguió.

Sobre la actuación del Tribunal, Caratú concluyó: "Estoy conforme con ellos, con el fiscal Fernando Castro y con todos los que intervinieron, siempre nos recibieron y tuvimos acompañamiento".