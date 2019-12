Largas filas de jubilados para el cobro del bono de $5000

El bono de $5000 anunciado por el Gobierno para jubilados y pensionados comenzó a cobrarse este viernes 27, a pesar de que estaba previsto para el lunes 30. Alcanza a aquellos jubilados que cobran la mínima o no superan los $19.068 de haber mensual.

Esto se debe a lo establecido por el presidente de la Nación Alberto Fernández. Serán dos bonos de $5.000 tanto para jubilados como para pensionados, uno que se cobrará este mes y el otro el próximo. También habrá un extra para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Por esa razón, desde temprano diversos bancos de Mar del Plata registraron una gran afluencia de personas, que hicieron largas filas para poder acceder al cobro del beneficio. Por ejemplo, en la esquina de Moreno y Córdoba la fila daba vuelta la esquina y se extendía a lo largo de la cuadra.

En diálogo con El Marplatense, Ramón, uno de los hombres que acudió al banco a buscar el bono, resaltó la enorme cantidad de personas. "Es mucho más de lo habitual, nunca hacemos tanta cola", expresó.

Asimismo, brindó su opinión acerca de la medida. "Se ajusta por los jubilados, como toda la vida, se congelaron las jubilaciones", comentó y agregó: "Es un paliativo, de aquí hasta 15 días más".

"El ajuste ya empezó, siempre por lo más bajo, por el pueblo, por lo que menos ganan, todos los gobiernos hacen lo mismo", considero.

Por su parte, Eva también brindó su opinión, tanto acerca del bono como de las medidas del gobierno en torno a los jubilados. "Está bien lo que nos dan, me parece que lo merecemos por como estábamos", comenzó.

"No veo bien la congelación, nos dan ahora un bono, pero quiero que sigan, que se acuerden un poco de los jubilados porque es un desastre", siguió. "Las personas grandes necesitan más, yo me la gané, no puede ser que siempre estemos pidiendo limosna", concluyó.

El esquema de este beneficio por única vez abarca a alrededor de 4,5 millones de jubilados y pensionados, más 2,2 millones de padres de niños que perciben la AUH.