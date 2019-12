El año del Tronador: políticos, artistas y celebridades visitaron el teatro

El nuevo y restaurado Teatro Tronador vivió un año de muchos cambios y de muchas visitas importantes. El espacio, ubicado en Santiago del Estero 1746, logró cautivar y sorprender a los artistas, políticos y celebridades que lo recorrieron.

Durante esos encuentros, pudieron interiorizarse acerca del funcionamiento del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, del escenario apto para shows internacionales y caminaron por los salones que permiten exponer muestras artísticas y dar conferencias.

El establecimiento sufrió de cinco años de clausura y abandono. Por iniciativa privada de los empresarios Marcelo González y Guillermo Seita comenzó la puesta en valor, que incluyó la mejora de la perspectiva desde las butacas. Al ingresar al lugar, saltan a la vista las nuevas escaleras mecánicas que conectan la calle con el foyer, cuyos pisos son de mármol italiano blanco y negro.

En el primer nivel funcionan los sectores de la boletería, la confitería, el guardarropa y los sanitarios para el público. Estos espacios también fueron totalmente renovados. En el segundo nivel se encuentra la sala de teatro propiamente dicha, con cuatro plantas de camarines nuevos.

El escenario, es de 18 por 14 metros, desmontable y fue diseñado pieza por pieza por torneros especializados. También posee varas automatizadas traídas de Alemania y un telón motorizado de última generación. Su amplitud e innovación tecnológica permitirá realizar espectáculos de alto nivel y alta exigencia, como aquellos de calibre internacional.

A continuación, una recopilación de algunas de estas visitas y eventos especiales que tuvieron lugar en las nuevas instalaciones del Teatro Tronador.

MORIA CASÁN

La talentosísima vedette visitó Mar del Plata en enero y no perdió la oportunidad de conocer la sala céntrica, en la recorrida de las reliquias del Teatro Colón de Buenos Aires, que tuvo lugar en el Teatro Tronador de Mar del Plata.

“Ver esta obra faraónica es impresionante. Sabemos lo cuesta, no solo en dinero, sino en realización. Que todo concuerde y que las cosas lleguen a término es impresionante. Es un lujo para la ciudad y para el país. En Buenos Aires no hay un lugar así o por lo menos yo no lo conozco”, expresó entonces.

GRACIELA BORGES

La multipremiada actriz recorrió el renovado Teatro Tronador en febrero, donde se sorprendió gratamente por los avances de la obra y por la imponente muestra de reliquias del Teatro Colón de Buenos Aires.

"La verdad que es algo extraordinario. ¡Qué bueno que ocurra esto en nuestro país! Hay momentos que parecería que la cultura no brilla tanto y, sin embargo, esto es algo genial, es muy lindo", manifestó entonces.

"Debuté en el Teatro Colón a los 13 años, cuando estaba en el Instituto de Teatro Infantil Labardén y fue lindo. Esto es un logro enorme, no solo para esta ciudad sino para la Argentina. Es un honor. Acá se palpa todo el Teatro Colón. La verdad, es espléndido, así que lo felicito a Marcelo González y todos los responsables de esto", agregó.

HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

El ex Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue parte del cierre de la muestra de escenografía y vestuario que trajo el Teatro Colón a Mar del Plata. En ese contexto, expresó: “Es un orgullo estar llevando al Teatro Colón a todo el país porque es de todos los argentinos. La temporada que se ha armado en el Teatro Tronador es fantástica y en Mar del Plata hay chicos y chicas que van a poder hacer una carrera en el Colón.

“Este acercamiento permite identificar los mejores talentos argentinos, en este caso gracias a la presencia del Teatro Tronador", continuó.

JUAN CARLOS PALLAROLS

El distinguido orfebre consideró como un "milagro" el proceso de remodelación integral y puesta en valor que se impulsó en el Teatro Tronador de Mar del Plata, después de haber sido uno de los protagonistas de la temporada al dejar inaugurado en el lugar un lobo marino que construyó con material bélico.

"Siempre se lo digo a Marcelo González: estás haciendo algo que es absolutamente histórico. Esto es un hito, es un milagro. Es un lujo y es la primera vez que veo algo como lo veo acá, y yo trabajé muchos años en el Colón de Buenos Aires haciendo restauraciones", afirmó.

FLAVIO MENDOZA

El reconocido bailarín y productor realizó una recorrida por la etapa final de las obras de remodelación del Teatro Tronador. "Es maravilloso, va a ser una joya", destacó a El Marplantese.

"Teatros con tanta inversión, con tanta cosa como se le está poniendo a este, no lo he visto en Argentina. Me da esa emoción como el Luxor en Carlos Paz", expresó y agregó: "Recorrí todo y es de primera, con los estudios de danzas increíbles, va a ser un teatrazo".

INAKI URLEZAGA

El coreógrafo y director, Iñaki Urlezaga brindó una clase magistral en la sala de ensayo del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) que funciona en el renovado Teatro Tronador.

El evento fue especial ya que 50 bailarines marplatenses de más de 14 años, que fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta y tuvieron la oportunidad de conocer en persona al artista y viviendo la experiencia de bailar junto a él durante tres horas.

GUSTAVO SANTOS

El ex secretario de Turismo de la Nación se sorprendió gratamente por los avances de la obra y con la calidad de los materiales utilizados. "Acá no solo se pueden hacer espectáculos sino conferencias, eventos, congresos. Esto agrega valor a Mar del Plata para que sea un destino de todo el año", destacó el funcionario.

"Va a ser, sin lugar a dudas, un atractivo más para los turistas que visiten Mar del Plata. No hay duda de que, cuando hay eventos y hay espectáculos, se atrae a los turistas. Este gran imán que va a ser este Tronador, esta alianza con el Colón y esta nueva infraestructura son un salto de calidad no solo para Mar del Plata sino para la Argentina", sostuvo.

CARLOS BALMACEDA

El nuevo secretario de General Pueyrredon recorrió todas y cada una de las nuevas instalaciones del Tronador.

"Maravillado, admirado. La potencia de la inversión privada en Mar del Plata en lo que es arte y espectáculo es muy auspiciosa. Estamos viendo algo inusual. Una empresa particular que apuesta muy fuerte, con mucha calidad y jerarquía a la reconstrucción y recuperación de un espacio como este. Es muy alentador. Genera mucha posibilidad artística y comercial", manifestó, para luego concluir: "Es la Mar del Plata que soñamos para el tiempo que viene y el futuro, sin dudas".