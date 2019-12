El mal clima, el enemigo de los balnearios en el inicio de la temporada

Desde la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) mostraron su preocupación por las condiciones climáticas que aquejan a la ciudad y las dificultades que conlleva explootar su actividad bajo estas condiciones.

"A Mar del Plata ha llegado muchísima gente, realmente una cantidad importante. Pero a los balnearios lamentablemente por el tiempo, nada. Es imposible estos días como están. El pronóstico así no ha cambiado, no varía para estos días de esta manera. Muy inestable, no depende de nosotros", explicó Jorge Riccilo, presidente de CEBRA, en diálogo con El Marplatense.

En este marco, sintetizó que "si el sol no aparece la gente no baja al balneario" y "eso lleva una pérdida importante en la parte económica". "Llevamos mas de 30 días sin tener días plenos. Ayer había gente, la gente salió y alquiló en distintos lugares algo de diaria, pero no lo que realmente debería o podría ser con la cantidad de gente que hay en Mar del Plata", agregó.

Diciembre "fue un mes casi completo sin poder contarlo". "Tenemos que afrontar guardavidades de 1 de noviembre y llevamos 60 días casi sin actividad, más los gastos fijos. Son días que se pierden y económicamente son difícil de recuperar. Seguimos apostando a enero y esperemos que cambie el clima", apuntó Riccilo.