Abuso en Año Nuevo: tratan de identificar al cuidacoches

La fiscal Andrea Gómez está a cargo de la causa, dialogó con El Marplatense. "Según la denunciante, en un principio, mantuvieron relaciones, pero en un momento ella se quiso ir, porque no se sentía a gusto o no le gustaba el lugar, y él trató de forzarla y le tajeó la cara". Trabajarán con las cámaras del COM para dar con el hombre.