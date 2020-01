Valeria Lynch se presentó frente a una multitud

La reconocida artista Valeria Lynch brindó un show gratuito para inaugurar la temporada 2020 de Espacio Clarín, ubicado en Alberti 1242. La cantante hizo un repaso de sus clásicos y presentó un adelanto de su nuevo disco, titulado "Rompecabezas".

Con incesantes aplausos y coros por parte del público, que desde temprano ocupó asientos ubicados sobre la calle Alberti, Valeria cantó "Que ganas de no verte nunca más", "Muñeca Rota", "Señor amante", "Cámara lenta", "Hacelo por mi" y "Extraña dama", entre otros.

Minutos antes del show, Valeria Lynch le dio una entrevista íntima a El Marplatense, dentro del camarín de Espacio Clarín. "Que me hayan convocado otra vez para abrir la temporada es fantástico, acá hay mucha gente que puede ver un montón de artistas, van a pasar un montón de cosas toda la temporada, en forma gratuita, me encanta", comenzó.

"Me encanta el lugar, me gusta mucho que la gente se puede sentar al aire libre, de forma gratuita puede ver artistas de otra manera, sé que la situación del país no es la mejor, por eso que haya gente que pueda ver a sus artistas favoritos es fantástico y ser parte de eso me gratifica mucho", continuó.

Sobre su nuevo disco, Lynch explicó: "Son canciones versionadas, salió hace nada y la aceptación es bárbara, lo que hago es aggionar los clásicos de mi carrera". La cantante está acompañada por múltiples artistas, entre los que se encuentran Beto Cuevas, Ale Sergi, Rubén Rada, Fabiana Cantilo y Mariano Martínez, de Attaque 77. En Espacio, estrenaron el tema "Para decir adiós".

Acerca del show, Valeria confesó que ya no siente nervios "a esta altura de la carrera", sino que "está ansiosa". "Cada vez que hacés un nuevo show querés que salga 10 puntos, hay gente que estaba desde las 7 de la mañana, no se quisieron ir, se quedaron afuera todo el día y están en primer lugar, para esa gente se debe tener mucho respeto", comentó.

El calendario de Valeria Lynch se mantendrá atareado durante toda la temporada. "Viajamos mucho, sobre todo el verano, y vamos a estar por todo el país", concluyó.