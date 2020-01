Vuelve el IVA a los alimentos de manera gradual, para evitar el impacto en los precios

El 31 de diciembre de 2019 venció el decreto del ex presidente Mauricio Macri, que dispuso la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% a productos básicos, en medio de la crisis cambiaria y tras la derrota electoral de las PASO.

El gobierno nacional, los supermercados y los productores llegaron a un acuerdo para que los precios de los productos alimenticios básicos no aumenten un 21% por la restitución del IVA. Se aplicará entonces un aumento promedio de solo el 7% en los precios en las góndolas.

"Desde Apyme, consideramos que esta fue una medida que no tuvo el efecto buscado, restó recursos al Estado, al recaudar obviamente menos impuestos y como fue una medida que se aplicó sin distinción, entre los sectores mas vulnerables y aquellos que no lo son, en la práctica no tuvo el efecto deseado", manifestó Gustavo Casciotti, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), en declaraciones a El Marplatense.

"Hubo aumentos antes de la exención del IVA y también después, lo que de alguna manera, diluyó la idea de favorecer el bolsillo de la gente. Hoy con el IVA nuevamente aplicado a los distintos productos de la canasta básica, vuelven los aumentos, salvo en el caso de la leche, ya que el gobierno llegó a un acuerdo con el sector", destacó.

Las partes acordaron que el porcentaje del IVA en la leche será de 0% y en otros productos, crecerá progresivamente hasta el 10%, para el caso del pan rallado y rebozadores.

"Es importante destacar que el gobierno, el día 31 de Diciembre llegó a un acuerdo con las cadenas de hipermercados, para que ese aumento del 21%, se traslade solo en una parte, con un tope del 10%, lo que significa una buena noticia y creemos que es el principio de las negociaciones que el gobierno esta llevando adelante con los formadores de precios, que ademas de las cadenas de los Hiper, básicamente, son los productores de alimentos, quienes tendrán que reacomodar los márgenes de rentabilidad", afirmó Casciotti.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que volvamos a tener determinada certeza sobre el costo real de los productos, el referente de Apyme señaló que "es algo que irá de la mano de la reimplementación del programa de Precios Cuidados, el cual tendrá vigencia a partir del 7 de enero, lo que significará una herramienta fundamental, para poder recuperar la noción de los precios relativos".