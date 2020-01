Patadas, botellazos y gas pimienta: la denuncia de una mujer agredida en el Paseo Galíndez

Una mujer denunció haber sido brutalmente atacada por un grupo de 40 jóvenes en el Paseo Galíndez durante año nuevo. Las agresiones le provocaron diversos cortes en el cuerpo e incluyeron destrozos al vehículo.

"Salimos con mi hija y mi yerno a pasear por la costa. Fuimos a la parte del paseo Galíndez, estuvimos 15 minutos y decidimos irnos. Nos subimos al auto, estuvimos dos horas esperando para avanzar un metro. Nos bajamos a mirar qué pasaba con mi hija. Llegamos y habían puesto un gazebo en el medio de la calle y estaban bailando. Pedí por favor que nos dejaran pasar, le pegaron una patada a mi hija, nos pegaron, yo reacciono para defender a mi hija", comenzó el relato de la mujer, que no quiso que se difunda su nombre, a El Marplatense.

Al momento de regresar al auto, afirmó que la persiguieron "40 personas". "Nos subimos y empezaron a romper el auto a patadas, botellazos, se subieron al techo, a mi yerno le pegaron en la cara y tiene tres puntos, a mi hija le tiraron gas pimienta en la cara, bajo para pedir que terminen de hacer esa locura. Me tiran al piso de una patada por detrás, me empiezan a pegar, me tiran cosas y me rocían la cara con gas pimienta. Me abrieron el pecho, tengo 15 puntos. Una horda de asesinos. Eran asesinos en potencia", agregó.

"Policías no había. El patrullero que encontramos luego dijo que estaba atado de pies y manos, y sólo nos acompañaron dos cuadras. Fuimos al materno que era lo más cercano, porque me estaba desangrando. La policía de ahí tampoco podían hacer nada. Esperamos una ambulancia y después nos fuimos al regional por nuestros propios medios", añadió la denunciante quien concluyó: "No reconozco a los agresores, estaba empapada en sangre y gas pimienta".