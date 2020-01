Ante una multitud, Patricia Sosa subió al escenario de Espacio Clarín

Ante una multitud que se agolpaba desde temprano en las puertas de Espacio Clarín, ubicado en Alberti 1242, la reconocida cantante Patricia Sosa cerró la jornada de actividades de este lunes.

Con gran acompañamiento del público y una impresionante puesta en escena, la artista repasó algunos grandes éxitos, entre los que se encontraron "Añoranzas", "Zamba para olvidar", "Luna tucumana" y "Zamba de mi esperanza".

En diálogo con El Marplatense, Patricia Sosa dio un adelanto de lo que consideró "un concierto diferente". "Acabo de sacar un disco llamado Folklore, que es precisamente un homenaje al folklore argentino, un homenaje que le debía a mi mama y a mi familia", contó. Durante el tiempo que dominó el escenario, también repasó los hits que la gente más quiere escuchar.

Por otro lado, la cantante recordó sus momentos compartidos en Mar del Plata y valoró su vuelta al escenario de Espacio Clarín. "Tengo muchas buenas experiencias, como haber estado tocando bajo la lluvia, con el público lleno de paraguas que no se movía de su lugar, eso era una imagen maravillosa", expresó.

Patricia resaltó el gran afecto que recibe en nuestra ciudad, de la cual ella se considera como otra local más. "La gente me recibe con mucho cariño, acá es como una familia, siempre se llena", dijo, y agregó: "La gente a veces no puede ir a recitales por problemas económicos y acá en Espacio Clarín puede acceder a distintas propuestas, me encanta que sea así porque este es un espacio lindo, querible, que le hace muy bien a la gente".

Sobre su relación con Mar del Plata, comentó: "Vengo desde los 70's, cuando en Constitución estaban todas las discotecas y me contrataban por tres meses porque tenía a una banda de covers". "Acá me instalaba, yo soy un cacho marplatense y puedo asegurar que me conozco todos los lugares, anduve por todas partes en mis años de carrera y Mar del Plata es una parte importantísima", siguió.

Por último, Patricia se refirió a su futuro artístico. "El arte es movimiento, yo me muevo y hago, cuando el corazón me dije 'andá' yo voy, así que estoy preparando un nuevo disco para el año que viene, que grabé en una semana cuando siempre tardo meses", manifestó. Acerca de ese disco, expresó que le permitió "pasearse por los paisajes de otros" y adelantó que tendrá influencia de grandes músicos argentinos.

Espacio Clarín ofrece todas las semanas espectáculos para todos los gustos, diversos artistas de todo el país. Como siempre, la entrada es libre y gratuita, sujeta a orden de llegada. "El lugar de los artistas" está ubicado en Alberti 1242, entre Güemes y Alvear. La programación semanal puede consultarse por medio de las redes sociales.