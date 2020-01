Rosario Blanco se siente como en casa y presentó su nuevo material

Rosario Blanco, la multifacética artista marplatense, radicada hace más de 15 años en Capital Federal y que ha representado a la ciudad en diferentes países del mundo como México, EEUU, Brasil, Puerto Rico, Saint Marteen, New Jersey, Washington DC y Miami Beach, entre otros, fue la encargada de “calentar” el escenario para la presentación estelar de Patricia Sosa.

Si bien ya había estado en 2016 y con los espectáculos que participó en las siguientes temporadas, vuelve a presentarse en su ciudad natal como solista, en el marco de la presentación de su nuevo single y videoclip. Además, realizó un tributo a la música de los ´80 y ´90.

“Espacio Clarín me encanta, es una oportunidad para la gente porque es gratuito y para los artistas marplatenses. La gente puede apreciar cualquier cantidad y variedad de expresiones artísticas de manera gratuita. El nivel es muy bueno y es un espacio increíble”, confió Rosario.

“Fue un gran año en lo particular porque gracias al Universo tuve mucho trabajo, estuve en la TV Pública, teatros, eventos, shows y ahora metiéndole de lleno a mi nueva canción. Ya está el videoclip y continuaré de esa manera, presentando singles para luego realizar una compilación en un próximo disco”, analizó respecto al balance de 2019.

Y sobre el videoclip, destacó que “se filmó en Capital, con exteriores en Puerto Madero, Recoleta y Vicente López. Es un video inclusivo en el que participaron muchos amigos, es muy colorido, es una fiesta”.

Sobre lo que cuesta llegar a consagrarse, siendo marplatense, Rosario Blanco manifestó que “más allá de Mar del Plata o cualquier lugar, es una carrera que cuesta de por sí. Si bien hace 16 años me fui a Buenos Aires, se complica y no queda otra opción que trabajar constantemente, perseverar y no caerse cuando las cosas no salen como uno pretende. Y tratar de aprovechar las oportunidades para captar gente y seguidores, como es Espacio Clarín”.

“También ocurre que hay una gran cantidad de artistas que aparecen en las redes como opción directa al público”, agregó.

Y, de acuerdo a lo planificado para este 2020, la artista marplatense contó que “me voy a estar presentando en Villa Victoria Ocampo con la Not Big Bang, que es una banda local y estoy cerrando varias fechas y presentando el material nuevo en varios medios”.