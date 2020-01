Evento a beneficio del Hogar de Lourdes, SuperTenedores y Gama con reconocidos actores en Espacio Clarín

En Espacio Clarín no solamente se viven espectáculos musicales, desfiles y charlas informativas. Sino que además los martes hay lugar para la beneficencia a partir de la iniciativa de Ana Botto.

Se convocan artistas plásticos para guiar a los actores que están en Mar del Plata haciendo temporada teatral y realizar obras que luego serán subastadas a beneficio de Gama, SuperTenedores y el Hogar de la Gruta de Lourdes.

En esta ocasión, en Espacio Clarín se presentaron Matías Alé, Fabián Gianola, Rodrigo Vagoneta y Jorge "Carna" Crivelli.

Ana Botto, propulsora de esta iniciativa, manifestó que "armamos esta plaza del arte con artistas plásticos que vinieran a ayudar a los artistas del espectáculo a hacer una obra de arte para subastar a beneficio de distintas organizaciones. Con el paso del tiempo fuimos haciendo muchos cuadros y en esta ocasión tratamos de variar el formato. Este año decidimos hacer un cubo con placas de madera con distintas obras y la idea es que se subaste o vender un bono contribución y ayudar".

Asimismo, expresó que "hace varios años que estamos juntos con los artistas y tratamos de promocionar el arte marplatense. La idea es que cada martes se trabaje sobre dos placas diferentes hasta completar las seis con los actores que vayan viniendo. La temática son postales de Mar del Plata y formar el cubo".

Por su parte, "Carna" que se encuentra junto a Matías Alé en la obra "Mi mujer se llama Mauricio", destacó que "todos los años nos convoca Espacio Clarín para aportar nuestro arte que, indudablemente no es lo nuestro, pero lo hacemos con mucho amor, que es hacia donde va dirigida esta iniciativa".

Y agregó: "Me encanta el dibujo, pero no sabía pintar y me fueron enseñando los maestros que se convocan. De hecho hice un cuadro, lo compre en la subasta y lo luzco orgullosos en el living de mi casa".

En tanto, Gianola subrayó que "no creo que la pintura sea lo mio, pero me gusta colaborar mínimamente. Bienvenida sea la oportunidad de ayudar. Nos convocan para que el evento solidario se viralice y visibilice, pero la solidaridad tiene que ser anónima".

A lo que Alé remarcó: "Me gusta venir a colaborar con lo que se puede. De hecho ayer estuve en el Hospital Materno Infantil a repartir regalos y si eso toma difusión no es para uno, sino para contagiar y empujar a cualquier persona a copiar la acción".