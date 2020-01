Tras una larga jornada de actividades, Chiqui Pereyra trajo el tango a Espacio Clarín

A puro tango, el reconocido cantante Chiqui Pereyra fue el elegido en esta ocasión para cerrar el martes de Espacio Clarín, ubicado en Alberti 1242. El artista repasó algunos de los temas más clásicos de su carrera, ante un público que se reconectó con este género patrimonio del país.

En diálogo con El Marplatense, Chiqui Pereyra recordó sus comienzos atado al folklore y su paso al tango. "En el interior los jóvenes comenzábamos con el folklore, tener una guitarra y salir a cantar era maravilloso, andábamos por todas partes", comentó.

A pesar del paso del tiempo, el cantante manifestó que se encuentra "sorprendido" por su cambio al tango. "Yo no iba a cantar más, estaba haciendo otras cosas cuando me vinieron a buscar a Río Negro, me llevaron a otros lados y me hicieron cantar, canté una vez me pasaron al equipo profesional directamente y no sabía ninguna letra de tango, pero hice un show", expresó.

Sobre la actualidad del género, y su difusión en el país, Pereyra consideró: "Se tiene que buscar otra forma de presentar el tango, porque ahora la gente se acostumbró a ver otro tipo de cantores, hay una juventud que aceptó y acompañó otro género y está bien".

"Me gustaría que se nos dé un lugar dentro del mundo de la música, dicen que la gente se aburre con el tango y el folklore, que no llevamos multitudes, y por eso tendría que existir una ley que fomentara que a todos los músicos registrados nos den lugares en los eventos", siguió. En ese sentido, el cantante resaltó la figura de Espacio Clarín como un escenario que le brinda la oportunidad a distintas propuestas de presentarse todas las noches frente a un público, de forma gratuita.

En este concierto, Chiqui Pereyra hizo un repaso de sus clásicos, con una vuelta de tuerca para agregar "cada vez más tangos". "Tengo pensados algunos, pero creo que no los voy a poder cantar porque la gente después me recrimina que no canto 'Destellos', cuando te querés acordar cantás lo que todo el mundo quiere", dijo.

"Estoy preparando un disco de los temas que la gente más pide, lo vamos a hacer un poco más acústico, con guitarras, después hay otros con bandoneón y contrabajo", continuó. Si bien no precisó fecha exacta de lanzamiento, adelantó que se realizará próximamente.

Anteriormente, subió al escenario el grupo de tango "Contrastango" y el cantante salteño de folklore Juan Carlos Díaz Cuello. Por la tarde, hubo charlas dedicadas a futuras mamás de la mano de Mamás Felices y por la mañana se realizó un taller de pintura a cargo de Betina Ferrara.