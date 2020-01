Bahiano volvió al reggae en Espacio Clarín

Los Pericos marcaron un hito en el país. La banda liderada por Fernando Javier Luis Hortal, más conocido como Bahiano, creada en 1986, fue la primera en poner sobre la mesa de la música nacional al reggae argentino. En un principio fue una mezcla de Ska y el género natural de Jamaica. Peor fue a partir de 1992 que se metieron en la cabeza de todos con clásicos como “Me late”, “Waiting”, “Parate y mira”, “Home Sweet Home” y “Runaway”, entre tantos otros.

Luego, como en tantos casos, su vocalista buscó un camino solista. El Bahiano intentó imponer su propia impronta y despegar del estilo que lo llevó a ser parte de una de las bandas más reconocidas de la región hispanoamericana.

Editó cuatro discos, en los que intentó marcar una diferencia. Finalmente, en esta quinta placa “Original Roots” que presentará oficialmente en junio, se vuelve meter de lleno al reggae. Y aunque mostró algo de ese repertorio en Espacio Clarín, el recital gratuito para marplatenses y turistas fue destinado a los temas más clásicos de su etapa en Los Pericos y su posterior, solista.

El show se inició y la presencia del Bahiano hizo estallar al público, que se mantuvo compenetrado con el artista de principio a fin a pesar de las precipitaciones que hubo en la ciudad.

Pero la lluvia comenzó a cesar y cada vez más personas fueron ingresando al Espacio Clarín y desataron un gran concierto al ritmo de nuevas y siempre vigentes canciones.

Previamente, Bahiano dialogó con los medios de prensa y destacó la importancia de estar por tercera vez consecutiva en Espacio Clarín y destacó que “todas las presentaciones son especiales para mí, también porque es la primera del año, pero voy a presentar algunos temas del nuevo disco “Original Roots”, porque la presentación oficial va a ser en Capital Federal en mayo o junio. Serán dos o tres canciones para darme un gusto. No estaría mal aprovechar y presentarlo completo, pero es un show apuntado para la familia y la gente espera escuchar los clásicos o canciones que han sido parte de su vida. Y este disco no me puedo dar el lujo todavía de mostrarlo entero porque por ahí no lo tienen muy escuchado”.

Respecto al clásico estilo que lo acompañó en casi toda su carrera como músico, dijo que “el reggae en particular te coloca en un lugar estival del año. Si bien es para todo el año y todo tipo de momentos, en particular el verano, la arena, la palmera y el mar tienen que ver con esta música. Mis letras tienen mucho de nostalgia, pero va aggiornado en la musicalidad de las canciones”.

Y en su caso particular, en este último disco, subrayó que “hice recurrido por el universo musical de diferentes estilos en mi etapa solista desde el año 2005, después de un año de apartarme de la banda. Y el ADN del reggae siempre estuvo en cada uno de mis discos, pero recién en este nuevo vuelvo definitivamente en el género”.