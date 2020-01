Bajo el lema "Larga vida al reggae" se presentó el DJ Rasflek

El DJ Rasflek, alterego del periodista y productor de eventos Sebastián Gómez, se presentó este miércoles en Espacio Clarín, ubicado en Alberti 1242. El creador del proyecto Buenas Vibraciones Radio en la Argentina trajo el reggae al escenario, acompañado por un amplio y variado público colmado de paraguas a causa de la lluvia.

En diálogo con El Marplatense, Rasflek comentó sobre su vuelta al "Lugar de los Artistas". "Es muy importante venir por el nivel sociocultural que tiene, acá se mezclan muchas artes, no solamente la música y siempre cuando me convocan para Espacio Clarín me lo tomo con entusiasmo y mucha responsabilidad", comenzó.

En esta ocasión, el músico presentó un proyecto al que tituló "HistoReggae". "Hoy traje por primera vez una historia del reggae en Argentina, lo que es un compromiso muy grande porque vamos a cumplir en el 2021 casi 50 años de historia", manifestó.

Su conexión con el género comenzó, como en muchos otros casos, con Bob Marley. "Después empecé con un proyecto de programa de radio que es también un sello discográfico digital, recomendé cerca de 129 bandas argentinas y hay como un abanico de cosas que vengo forjando y formando hace tiempo, respetando mucho la escena nacional, a la cual le hago mucho hincapié como historiador y periodista", explicó.

Acerca de la actualidad de la industria musical en torno a su género, dijo: "El reggae no está en su mejor momento, es una época de renovación de generaciones, tenemos un momento de cambio en el cual se forman nuevas cosas, pero creo que el reggae llegó para quedarse desde hace rato y ahora solo está en una época de profundo renacer".

DJ Rasflek seguirá por la zona de la Costa Atlántica y por la provincia de Buenos Aires. "Tengo una gira por distintas ciudades, después estoy haciendo el programa Buenas Vibraciones en Miramar, y creé un club de bandas, que se llama 'El Club del reggae'", contó.

A modo de conclusión, el artista fue contundente: "Como decimos siempre, larga vida al reggae".