Marplatenses juntaron más de 5 mil colillas de cigarrillos de la playa de Constitución

Un grupo de marplatenses organiza desde hace varios años jornadas de limpieza en las playas, que últimamente toman más popularidad de la mano de las redes sociales y del incremento de consciencia ambiental. El domingo pasado se realizó el primero de estos encuentros, en el cual se juntaron 10 bolsas de residuos y 5 mil colillas de cigarrillos.

En diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, la representante del Foro Costero Ambiental Isabel Muñoz comentó: "Padecemos nuestra negligencia, durante estos últimos días de lluvias todo lo que tiramos a la calle termina en las playas, en el mar y en los estómagos de los animales".

La playa de Constitución fue la elegida para esta actividad. Allí confluyen turistas con uno de las salidas pluviales más grandes de la ciudad. "El principal problema es la falta de conciencia, porque la gente maneja en el auto y tira colillas de cigarrillo, papeles, de todo y eso llega al océano", expresó. Por ello, pidió "empezar a formar parte de lo que hacemos con el planeta y la naturaleza".

Sobre el grupo de limpieza, Muñoz resaltó que hay gente usual, pero que cada vez "se suman más". "La gente cada vez se hace más responsable por medio de la difusión de las redes sociales, por ahí se difunde que son 13 millones de toneladas de plástico llegan al océano, y las colillas están en el primer puesto, seguidas por bolsas, vasos, cubiertos, globos y sorbetes", destacó.

En la actualidad, la limpieza de las playas está a cargo de una firma privada, pero para la representante eso "no alcanza". "La máquina no retira los residuos, no se hace una buena gestión por parte de la empresa, por eso el municipio debería ponerse más firme y ver cómo está funcionando", criticó.

A partir del primero de diciembre entró en vigencia la ordenanza que regula el uso de objetos de plásticos, sobre todo en los balnearios y las playas. "Los empresarios prometieron no dar más sorbetes y comenzar a cambiar el plástico por otros materiales más sustentables", contó.

La próxima jornada de limpieza será el 25 de enero en Stella Maris, con talleres y charlas que se realizarán a partir de las 15.