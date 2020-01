Una pareja fue expulsada de un balneario por "protagonizar escenas gay"

Una pareja homosexual fue discrimnada por un balneario marplatense que le prohibió la entrada por realizar "escenas gays" dentro de "un lugar familiar". El hecho ocurrió el fin de semana en el Ocean Club de Playa Grande.

"Fuimos con mi pareja y un amigo, que el padre alquila una sombrilla, al Ocean Club de Playa Grande. Estuvimos tranquilos, tomando mate, sol, fue un día normal. Al otro día cuando quisimos volver, nuestro amigo nos cuenta que desde la administración del club se habían comunicado con su padre para decirle que no podíamos volver, porque el día anterior habíamos 'protagonizado escenas gay y nos estábamos besando en público'", detalló Gustavo Posati, uno de los jóvenes discriminados, en diálogo con El Marplatense.

Gustavo relató que ni siquiera recuerda si le dio un "pico" a su pareja, pero está seguro que nunca realizaron nada efusivo, porque, señaló, puede parecer una falta de respeto si lo realiza cualquier pareja.

Ni recuerdo si le di un beso, pero seguro que nada efusivo. Porque uno no quiere ver una pareja demostrándose amor excesivo, de cualquier orientación sexual. Es entendible que eso parezca una falta de respeto. Pero esto no fue así, con Mariano estamos de novios hace un año y medio.

"Decidimos ir al balneario para que nos digan eso en persona, y nos encontramos que en la puerta nos para un empleado y nos dice que solamente podría ingresar nuestro amigo . Nos dijeron que era un lugar familiar. Que supuestamente una señora se quejó, pero no sabemos si existió. En tal caso, la dirigencia del balneario podría haber decidido que no discriminan", continuó el relato.

En relación a un posible "derecho de admisión" por ser un lugar privado, queda claro que "eso no habilita a la discriminación". "Eso sirve para cuando no se cumplen las reglas, o se altera el orden del lugar. Los administradores no quisieron dar explicación a nadie, cerraron sus redes y al padre de nuestro amigo lo llamaron para decirles que no vuelva más", agregó.

En este marco, anticipó que el próximo 18 de enero realizarán una manifestación pacífica frente al ocean club "para recordar que todos somos familia" y utilizarán el hashtag #NosotrosTambiénSomosFamilia.