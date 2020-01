Guardavidas en alerta: "La gente hace dos meses y medio que no cobra"

El sector de los Guardavidas en Mar del Plata, vuelve a estar en alerta, por la falta de pago en los salarios desde hace dos meses y medio y la falta de renovación del contrato, lo que además de la difícil situación económica que les genera, los lleva además, a trabajar en medio del operativo de verano, en situación de riesgo, teniendo en cuenta que se encuentran sin Obra Social, ni ART, según denuncian desde la Asociación Mutual de Guardavidas.

"Volvemos a estar en las mismas circunstancias. Hasta la administración del señor Arroyo, venía todo bien, pero ahora todo se tiró para atrás y nos quedamos sin trabajo. Fuimos a parar al Ministerio de Seguridad y pudimos firmar el contrato con dificultad, pero lo firmamos y la gente pudo cobrar", aseguró Julio Di Virgilio, quien preside la Asociación Mutual de Guardavidas, en declaraciones a El Marplatense.

"Hoy estamos en una situación similar, con la diferencia de que tengo un buen diálogo con el señor intendente, quien está atrás del tema, pero la solución no aparece y la gente hace dos meses y medio que no cobra", señaló.

"Hay cuestiones sociales que no se pueden cumplir, que son las cuestiones del trabajador, como el seguro, la ART, un montón de cosas que hacen que la situación se torne riesgosa. Estamos en medio del operativo, con una Mar del Plata explotada de gente y nosotros estamos haciendo todo lo que hacemos siempre, con nuestras bases de náutica y demás, pero no cobramos", subrayó Di Virgilio.

"Lamentablemente la solución se aleja y uno quiere formar parte de la postal de todos los años, cortando otra vez la calle y prendiendo gomas. Tenemos diálogo constante con el intendente, pero necesitamos una solución", afirmó.

Al ser consultado por la cantidad de trabajadores que se encuentran afectados con el no pago de los sueldos, Di Virgilio señaló que "son alrededor de 80, porque tenemos los titulares, mas los suplentes. Todos están en las mismas condiciones. No cobraron para las fiestas, no tienen Obra Social. Estamos en medio de un operativo importante y no se puede dejar siempre, para el último momento en medio de la temporada".

Con respecto a la respuesta por parte del intendente Guillermo Montenegro "nos dice que está tratando con el Ministerio de Seguridad, para regularizar la situación, pero lamentablemente los días pasan, la gente no cobra y es difícil decirle a una persona que no puede pagar un alquiler, la tarjeta o comer, que siga soportando", remarcó el titular de la Asociación Mutual de Guardavidas.

Finalmente sobre un posible encuentro con el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, Di Virgilio manifestó que "ojalá tuviéramos la posibilidad de acercarnos al Ministro, lamentablemente no la tenemos, es muy difícil. Tenemos toda la disponibilidad al diálogo, si hace falta viajamos 100 veces a La Plata. Nosotros dejamos todos los papeles en La Plata, estaba todo listo para la firma del contrato, pero el cambio de administración, ha demorado demasiado las cosas".