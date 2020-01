Desesperada búsqueda del nadador: "No estaban dadas las condiciones de seguridad en la competencia"

Los compañeros de Ezequiel Bermejo, el nadador de 43 años que se perdió en el agua durante la competencia Río Mar 2020 en Necochea, los cuales también participaron de la competencia, tomaron la decisión de dar su versión de los hechos y cuestionaron las falencias en la seguridad del evento.

"Los compañeros de Ezequiel decidimos hablar, porque en los medios, se están dando datos que no son correctos. Por empezar la competencia era de 10 kms, de los cuales 7 kms se nadaban en el río con la corriente a favor y 3 kms se nadaban en el mar. Las condiciones del río eran buenas, pero una vez que entrabas al mar, la condición cambió totalmente", manifestó Noelia, nadadora profesional, en declaraciones al canal Todo Noticias.

"Eramos 550 nadadores en la competencia y no estaban dadas las condiciones de seguridad. Como nadadores, tenemos la responsabilidad de estar entrenados para encarar una carrera como esta y Ezequiel lo estaba. Lo puedo asegurar, porque entrena en el mismo club donde me entreno y definitivamente estaba en condiciones físicas, para enfrentar una prueba de esas características", aseguró.

"Lo que no estaban dadas, eran las condiciones de seguridad para realizar la competencia. Para 550 nadadores, había don gomones, dos semirigidos y dos motos de agua. Con respecto a los kayaks, había efectivamente 200, pero eran alquilados de manera particular por los nadadores, no eran provistos por la organización", remarcó Noelia.

"Ezequiel se consiguió un Kayak que los trajimos de Buenos Aires, con un acompañante personal, por lo que eso no fue parte de la seguridad de la carrera, sino que fue algo que los nadadores trajimos de manera particular, para estar mejor acompañados, hidratados y guiados", afirmó.

"Por otro lado también se ha dicho que Ezequiel, se negó a llevar un elemento de seguridad personal. En primer lugar eso no es obligatorio, la organización lo había recomendado hace un mes atrás, pero como una sugerencia, ya que no es algo obligatorio del protocolo de seguridad, de hecho no vi prácticamente a nadie utilizando bollas de seguridad", subrayó la nadadora.

"Al principio no quería hablar por respeto a la familia, pero me pareció una falta de respeto que los medios saquen información errónea, cuando todavía ni la esposa, ni las hijas se habían enterado".

"El operativo de rescate, entendemos que se activó de manera tardía. Mis compañeros avisaron al organizador que Ezequiel, ya no contaba con el Kayak de acompañamiento, porque el mismo, se había dado vuelta y la persona que lo conducía, pudo volver a subirse, pero luego se le rompió un remo y fue rescatado por un gomón "Banana", no por los de seguridad previstos por la organización", manifestó Noelia.

"En ese momento quien conducía el Kayak, avisó que lo había perdido, porque Ezequiel le dijo que estaba bien y que iba a seguir solo. Hasta el momento de ingresar al mar el venía nadando bien, hidratándose cada 20 minutos. En el momento que decide continuar sin la compañía del Kayak, le quedaban 1500 metros", detalló.

"El mar estaba en muy malas condiciones. A muchos de los nadadores, con mucha experiencia los revolcó en varias oportunidades, sacándoles inclusos los antiparras y muchos de los Kayaks que acompañaban se dieron vuelta, por lo que desde la organización se enfocaron en rescatar a los kayakistas, dejando a los nadadores en un segundo plano", concluyó Noelia.