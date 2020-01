Movimientos sociales cortan Luro y reclaman la entrega de mercadería

Organizaciones sociales cortan la avenida Luro, frente a la municipalida,d en reclamo de la falta de entrega de mercadería. "Estamos nuevamente en las calles por la falta de respuestas. El gobierno Nacional y Provincial, no están cumpliendo con el compromiso que habían asumido. Desde el mes de noviembre que no estamos recibiendo mercadería. Hemos pasado las fiestas en la miseria, porque el gobierno no cumplió con lo prometido", detalló a EL MARPLATENSE Pablo Barragán.

Asimismo, detalló que tampoco "han cumplido con los programas para los compañeros desocupados, a pesar de que mandamos las listas completas". "La agrupación Mariano Ferreyra, está reclamándole a Raverta, que es del ministerio de provincia, que se haga cargo de esta situación", agregó.

"Es una vergüenza que en el ministerio de Desarrollo Social, donde debería haber funcionarios dándonos una respuesta, no haya nadie, solo la policía de la Provincia de Buenos Aires", deslizó.

Con respecto a como continuará el reclamo que se inició sobre la avenida Luro, aseguró que seguirán llegando "compañeros de Batán y de Mar del Plata, para seguir aguantando e ir al centro político, como lo hemos hecho siempre, donde los responsables de los diferentes entes y ministerios de esta ciudad, se tienen que hacer cargo del reclamo que estamos haciendo".

"Vamos a presentar un petitorio en la municipalidad, aclarando esta situación y que también va dirigido al municipio, porque queremos tener una seguridad con la continuidad del plan municipalidad de alimentos para los compañeros. Tenemos miles de familias que están subsistiendo con ese programa, que hoy es de $ 800, que es una miseria, pero ayuda a los compañeros", concluyó.