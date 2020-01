Retenciones a la Pesca: "Nos vamos a fundir trabajando"

Las exportaciones a todas las actividades productivas y la pesca, venían pagando una retención fija por cada dólar facturado al exterior. Esa retención era de 3 pesos para productos industriales y de cuatro pesos para las exportaciones del campo. Ese límite de 3 y 4 pesos fue eliminado con el decreto, que estableció para todas las ventas al exterior una alícuota de 9 por ciento.

"Estamos con una situación bastante complicada, en cuento a lo que nos manifiestan nuestros compradores. La retención del 9%, hace que los precios en banquina, estén igual que el año pasado o a la baja y sin ninguna certeza respecto a la compra de nuestros productos, ya que nuestros principales compradores, no nos puedan garantizar la compra de determinados productos, que son los que mayor mano de obra llevan", señaló Sebastián Agliano, Gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, en declaraciones a El Marplatense.

"Paradójicamente, va en contra de los anuncios del gobierno de ayudar a las Pymes, para tratar de generar mayor cantidad de mano de obra en tierra. Hoy por hoy, algunos barcos están saliendo, la mayoría de los cuales tienen deudas y tratan de mantenerse, con toda la incertidumbre, precios en baja e insumos en alza", afirmó.

"Lo único que el Estado hizo hoy, fue paralizar las subas en el gas oil, que igualmente las vamos a tener todas en marzo", destacó Agliano.

"Desde la Subsecretaría de Pesca de la Nación, que es la única autoridad, que hoy tenemos nombrada, ya que desde Provincia de Buenos Aires, no hemos tenido novedades al respecto y son nuestros representantes directos, lo que están haciendo, es buscar todo lo referido a la rentabilidad en números, para hacer un reclamo en nuestra representación, al Ministro de Industria de la Nación", manifestó.

"Lo que han hecho con el tema retenciones, fue ponernos a todos en el mismo lugar, mas allá de que el producto tenga incidencia en la mano de obra o no, lo que hace que la rentabilidad de los compradores vaya en detrimento".

"Lo único que tenemos es el canal abierto de comunicación con la Subsecretaría de Pesca de la Nación, a cargo de Carlos Liberman, desde donde van a realizar un reclamo formal, por nuestra situación. De no ser así, haremos el reclamo nosotros a través de los medios y veremos como se irá profundizando en caso de no tener respuestas", señaló el referente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera.

"Con el nuevo gobierno nos alentaban los anuncios con respecto a las pymes y la mano de obra, pero después, nos encontramos con una medida que no discrimina, con una retención para todos del 9% en los productos de exportación. La verdad que es contradictorio y no han tenido tampoco ningún tipo de reunión con nosotros, para evaluar la situación", subrayó.

"Los barcos a esta altura ya necesitan saber como van a vender el pescado, cuando lo traigan al muelle. Si no hay cambios y no es rentable el negocio, no van a salir y nos vamos a fundir trabajando", concluyó Sebastián Agliano.