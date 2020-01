Cuarto día de bloqueo en la Terminal: "No somos parias ni ciudadanos de segunda"

Los maleteros continúan con su bloqueo a la terminal de micros por tiempo indefinido, a la espera de respuestas para sus reclamos, relacionados al blanqueo de 30 compañeros y la conformación de una cooperativa.

"Todavía no hemos tenido ningún avance, por lo que seguimos con el reclamo por el blanqueo y la aceptación de la cooperativa. No hemos tenido ninguna novedad de ninguna parte, ni de los empresarios, ni de la concesionaria, por lo que acá seguiremos", señaló Marcela Gómez Negrón, secretaria de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, en declaraciones a El Marplatense.

"Vamos a continuar resistiendo, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona, por lo que seguiremos adelante, a la espera de alguna respuesta o alguna propuesta. Estamos abiertos al diálogo, como se estuvo durante más de un año y medio", afirmó.

"Hoy estamos en un día particularmente triste, porque falleció uno de los compañeros, que venía desde hace 30 años en las mismas condiciones, trabajando en negro y a la propina, al igual que otros compañeros, que vienen de la terminal anterior", destacó Negrón.

Con respecto a como continuarán los reclamos, la secretaria de la CTA señaló que "estamos apelando al Ministerio de Transporte, porque sabemos que es una concesión nacional y estamos esperando la buena voluntad del gobierno, porque ya desde el municipio, han colaborado tratando de establecer una mesa de diálogo, para conciliar las partes, pero hay ciertas empresas puntuales que son las que se resisten a esto".

Al hacer referencia a los turistas y vecinos afectados por la medida, Gómez Negrón indicó que "la verdad que hay vecinos que se han acercado y nos han traído fideos, arroz y a todos les pedimos disculpas, pero estamos reclamando por nuestros derechos. Los turistas tienen que entender que los compañeros no son parias o ciudadanos de segunda, también tienen derechos. Hay compañeros que no conocen Villa Gesell, no tienen derecho a vacacionar".