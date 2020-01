El público aplaudió al ritmo de clásicos del tango y el folklore en Espacio Clarín

Espacio Clarín culminó la jornada de este martes con dos espectáculos a pura tradición. De la mano de Opus Cuatro y Jorge Vazquez, "El lugar de los artistas" recibió a un gran público que pudo disfrutar de los shows de manera gratuita.

A las 20 se subió al escenario el grupo de folklore Opus Cuarto, quienes hicieron un repaso de su amplia trayectoria que se remonta a fines de los 60's. En diálogo con El Marplatense, sus integrantes Federico Galiana, Hernando Irahola, Simòn Fahey y Diego Namor comentaron sobre la experiencia de volver a este escenario.

"Es el cuarto o quinto año que vinimos, en un año estuvimos en la apertura y el cierre, y es un lugar que realmente nos encanta, en el cual nos sentimos muy cómodos", comentó Galiana. "El grupo nació en La Plata pero nuestra ciudad de origen es Mar del Plata, que nos dio la gran posibilidad de empezar a hacernos conocer y de actuar en un montón de lugares en 1969", recordó.

El grupo innovó con nuevos géneros, como bolero, chamamé, música de italia, entre otros. Parte de esa innovación pudo verse esta tarde.

Por su parte, Irahola expresó: "Para mí era un sueño hecho realidad, porque soy fanático de Opus desde chico, poder entrar en el grupo fue un sueño, no me lo esperaba y cuando me llamaron dije 'Esto no puede ser cierto, me están haciendo un chiste'".

De forma similar declaró Fahey. "Hace un año que estoy en el grupo, es un sueño hecho realidad y hoy ser parte es un compromiso enorme, una responsabilidad muy grande", comentó.

Por último, Namor hizo un resumen del espectáculo que hoy se pudo disfrutar. "Escuchamos un poco de todo, algo de lo más reciente y cantamos canciones que hemos reincorporado por el ingreso de Diego", dijo.

Por su parte, Jorge Vazquez también dialogó con El Marplatense. "Estoy muy contento de venir a Espacio Clarín porque me invitan todos los años, vienen los mejores artistas y uno siempre se pone contento", expresó.

"Hoy el público nos acompañó, nos pone muy contentos venir a presentar las canciones de mis dos discos más algunas sorpresas, las canciones que yo elijo tienen letras que siempre dicen algo y el primer tango fue un homenaje a Cacho Castaña", continuó el cantante.

Sobre sus referentes, Vazquez se consideró un "consumidor de música". "Me hace feliz tener música en la mano, si tuviera que elegir un referente sería Rubén Suárez, mi papá lo escuchaba todo el tiempo, pero también escucho de todo", comentó.

Acerca de la actualidad del tango, consideró que hay que escuchar las nuevas propuestas, pero que hay que promover la música nacional. "Me pone feliz ver gente joven haciendo tango", dijo.

Por último, el cantante comentó su agenda a futuro. "Aprovechamos esta oportunidad para hacer una gira, vamos a San Bernardo, a Necochea y a un festival en La Falda, después vamos a grabar el tercer disco, algo que era impensado para mí hace cuatro años", concluyó.

Espacio Clarín ofrece todas las semanas espectáculos para todos los gustos, con diversos artistas de todo el país. Como siempre, la entrada es libre y gratuita, sujeta a orden de llegada. "El lugar de los artistas" está ubicado en Alberti 1242, entre Güemes y Alvear. La programación semanal puede consultarse por medio de las redes sociales.