Kicillof: "El pago es insostenible por el fuerte endeudamiento de la gestión anterior"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa esta tarde, por medio de la cual ahondó en la situación financiera del territorio y la imposibilidad de afrontar el pago de la deuda que vencía el 26 de enero.

“Lo que vuelve insostenible el pago es el fuerte endeudamiento de la gestión de Vidal”, sostuvo, acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López. "Existe voluntad de honrar los compromisos, pero en este momento no hay capacidad, no tenemos los recursos", siguió.

"Esperamos que los acreedores tengan un accionar de buena fe, que actuen con madurez para impedir que esta resolución sea desordenada, por eso hemos pedido que se contemple la posibilidad de aplazar el vencimiento de capitales de este bono para un tiempo más adelante, para permitir que la deuda de la República Argentina sea tratada en su conjunto", comentó.

De la misma forma de expresó el ministro López, al resaltar que se necesitaría el consenso de un total de 75% de los tenedores de bono. "La gestión pasada tuvo vencimientos por 4.500 millones de dólares y solo este año vencen 3 mil millones de dólares, obviamente todos están en conocimiento de que en las actuales condiciones no se pueden honrar los compromisos, por eso buscamos el diálogo con los acreedores", se expresó Kicillof.

"Para que sea insostenible en vencimiento de deuda tiene que haber una magnitud acrecentada durante la gestión pasada, está en dólares en un 82%, los plazos de vencimiento son más cortos y eso se lo debe comparar con la capacidad financiera de la provincia", continuó el gobernador.

Por último, apuntó hacia la oposición por el tratamiento de la Ley Impositiva. "Lo que planteamos es mantener en términos reales la misma recaudación que había el año pasado, pedimos que no se privara a la provincia de recursos porque son insuficientes", manifestó.

"No queremos prometer cosas que no se pueden cumplir, no queremos entrar en compromisos que no podemos cumplir, por eso planteamos esta propuesta a los bonistas", concluyó.