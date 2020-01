Botafogo, entre el blues y las canciones para cambiar el mundo

Por Stephanie Barrientos

El escenario de Espacio Clarín, ubicado en Alberti 1242, vibró al ritmo de acordes lentos de guitarra. El blues tuvo protagonismo en "El lugar de los artistas" a partir de las 20, de la mano de Botafogo, nombre con el cual se conoce al cantante y guitarrista Miguel Vilanova.

En ese contexto, El Marplatense dialogó con el músico, quien hizo un repaso de su carrera, sus pasiones y sus amistades con otros iconos de la cultura del rock y el blues. Al respecto, expresó "Yo iba a tocarle el timbre a Spinetta, le contaba cosas y él me decía: 'Tocábamos canciones para cambiar el mundo'. Bueno, mi mundo me lo cambiaron"

"Cuando empezó esto yo era un pibe de 12 años que vio a Pappo, a Los Gatos, Almendra y Manal, esa gente cambió el rumbo de mi vida, hace 50 años que toco la guitarra, mi hijo es el baterista de Carajo y yo me siento orgulloso, porque esto me permitió tocar en los cinco continentes", siguió, para luego agregar: "Eso es gracias a que me influencié con todos los grandes guitarristas, para mi los muchachos de acá eran los Rolling Stones, a los que podía entender lo que decían".

El cantante, quien recientemente tuvo una gira en Estados Unidos, resaltó la gran calidad del blues argentino. "Doy fe de que el blues en castellano gusta, allá una señora se me acercó a decirme que nunca había escuchado blues es español, que sonaba bien", recordó.

"Hubo una evolución marcada, los músicos evolucionaron mucho, las bandas tocan muy bien y hoy hay gente que toca blues en todas las provincias, tenemos músicos muy buenos en argentina, pero hace falta difundir", continuó. Para Botafogo, el público argentino tiene una pasión especial, es "muy musical". "La última gira de los Stones se llama 'Olé, Olé', no por España, sino por como les cantaban acá", expresó.

En ese sentido, continuó: "Hay muchos artistas internacionales que en Europa u otros lados no vendían entradas y acá se quedaban un mes tocando, porque acá hay gente muy pasional".

Por último, se refirió a su paso por Espacio Clarín: "Veo como un privilegio enorme tocar en este lugar que convoca tanta gente, con un público tan heterogéneo, para la música Blues es una bendición porque el género no cuenta con tanta difusión y eso que somos el país que inventó el blues en castellano, algo que no es poco".

"Es bueno poder venir al Espacio y que de esta forma se abra la puerta al blues argentino", concluyó.

