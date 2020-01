Lacunza le respondió Kicillof y dijo que había recursos para pagar la deuda de enero

El ex ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires Hernán Lacunza defendió lo realizado durante su tiempo en el cargo y respondió los dichos del actual gobernador Axel Kicillof, quien ayer aseveró que no podía pagar la deuda este enero "por el fuerte endeudamiento de la gestión anterior".

En ese marco, Lacunza aseguró que la deuda no subió tanto como dice Kicillof y que había fondos suficientes para pagar los vencimientos de enero cuando María Eugenia Vidal dejó la provincia.

La discusión se da en medio de la polémica por la decisión del gobierno bonarense de pedir a los acreedores más tiempo para pagar el vencimiento del próximo 26 de enero. Son US$ 250 millones de capital (los intereses se pagarían en fecha) que ahora buscan abonar el 1 de mayo, explicó Clarín.

Desde su cuenta de Twitter, Lacunza aseguró que la deuda de la provincia son US$ 11.160 millones "algo inferior a la de fines de 2015 (US$ 9.400 millones registrados y unos US$ 1.800 millones 'escondidos' en las estadísticas públicas: US$ 900 millones con el Bapro, US$ 600 millones a proveedores, US$ 100 millones a municipios".

Y agregó que, aunque no se computara la "deuda oculta" de 2015 (con el Bapro y otros), "entre 2015 y 2019 habría aumentado US$ 1.800 millones". Unos US$ 100 por habitante. En igual lapso se hicieron obras por US$ 6.000 millones (unos US$ 350 por bonaerense), el doble que en el mandato de Scioli", aseguró Lacunza.

El exministro detalló que durante su gestión se bajaron las tasas de 10,7% a 7,8% y los plazos de la deuda se alargaron de 5,3 a 3,3 años. "Como en los últimos dos años no se colocaron bonos nuevos, el plazo residual va bajando, pero obviamente hay que medirlo al momento de la emisión", explicó.

Lacunza también salió a responderle a Kicillof sobre el peso de la deuda en dólares sobre el total. "La deuda renovada/emitida entre 2016 y 2019 fue mitad en dólares y mitad en pesos. El aumento del peso de la deuda en monex [moneda extranjera](del 60% al 80% aproximadamente) no obedece a una dolarización de pasivos, sino a la devaluación real del peso frente al dólar", tuiteó.

Según el economista, "con los $ 33.000 millones de caja que dejó el gobierno anterior, la autorización de deuda por $ 67.000 millones y $ 8.000 millones de Letras, más los recursos que proveen la ley impositiva provincial y de emergencia nacional, podrían cubrirse los vencimientos de enero para encarar una negociación integral".

Además, Lacunza dio su apreciación de cómo ve el mercado al gobierno actual: "El crédito siempre se otorga al futuro, nunca al pasado. Argentina y la Provincia lo recuperaron a fin de 2015, y terminaron de perderlo después de las PASO. Volver al mercado voluntario para renovar vencimientos depende de la credibilidad que generen las políticas futuras".