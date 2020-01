Noche de influencia británica en Espacio Clarín con The Police Men y Master Stroke

Por Stephanie Barrientos

Espacio Clarín, ubicado en Alberti 1242, encendió las luces al ritmo del rock británico, de la mano de dos grandes bandas tributo como The Police Men, de The Police y Master Stroke, de Queen.

La jornada musical comenzó cerca de las 20, de la mano de el tributo a la banda formada en 1977 por Andy Summers, Sting y Stewart Copeland. Se subieron al escenario Tati Cecchi, el guitarrista Adrián Clar y el baterista Alan Fritzler.

Durante la visita, El Marplatense entrevistó al grupo, que habló sobre su experiencia en "El Lugar de los Artistas". "Estuvimos el año pasado, esta buenísimo, este es un lugar bárbaro para la gente, es gratuito y se pueden ver una diversidad de cosas culturales, está bueno poder hacer un show así y que la gente lo reciba", expresaron.

Sobre la experiencia de revivir la puesta en escena de The Police, Adrián comentó: "Es un desafío porque aunque estemos escuchando música prima lo visual, alguien que se pone un saco, una peluca u otra cosa puede llamar más la atención, pero nosotros apostamos a lo que es la experiencia de The Police en vivo, porque creemos que eso es lo más importante a reproducir". "Apostamos a la parte musical", dijo.

Por otro lado, sobre la propuesta que presentaron esta noche, Alan expresó: "La idea es hacer un show apto para todo público, tocando todos los hits, las canciones para todos, Every Breath you take, Roxanne, Message in a Bottle, Walking on the moon". En forma similar respondió su compañero. "The Police tiene tantos hits que es muy raro que la gente no conozcan dos o tres temas que hagamos, es música más tranquila", dijo.

Por último, los artistas invitaron al público a seguir las redes sociales para enterarse de sus próximas funciones.

Master Stroke se apoderó del escenario alrededor de las 21. Integrada por Emanuel Caradoso en la voz, Brian Morua en la guitarra, Agustín Albertini en batería, Alberto Ludueña en los teclados y Manuel Olveira en bajo, la banda hizo un repaso de algunos de los mejores éxitos de Queen.

El Marplatense también dialogó con Emanuel, cantante de la banda, que recientemente estuvo de gira por distintas provincias del país. "Es la primera vez que vamos a tocar en Mar del Plata, de la mejor manera que es acá en Espacio Clarín", contó.

Sobre el desafío de lograr el característico tono de voz de Freddie Mercury, expresó: "Creo que se dieron dos cosas, se unieron de una forma sin pensarlo, yo escucho Queen desde chico, Freddie siempre fue un referente para mi, siempre lo escuché y canté, por eso lo tengo tan internalizado, tomé mucho criterio de él desde temprano".

"Queen es un desafío enorme, porque eran grandes músicos, por medio de las canciones se tiene que transmitir el gran peso interpretativo", comentó, para luego agregar: "Nosotros tratamos de transmitir lo que la canción tiene como peso específico, nos enfocamos mucho en eso y es un gran trabajo que disfrutamos cada vez que sumimos al escenario".

Durante la noche, se escuchó Bohemian Rhapsody, The show must go on, Somebody to love, Love of my life, We are the Champions, entre otros. "Hay temazos que no fueron clásicos porque no había espacio, siempre nos gusta jugar con el repertorio, meter lados B, así que la gente se encontró con clásicos y rarezas", expresó.

El amor del público por Queen se vio revitalizado luego del estreno de la película que recorre parte de la vida del cantante. "Hay muchas generaciones más jóvenes que descubrieron la banda, hay chicos de 10 años que van a ver los conciertos, es como si Freddie nunca hubiera fallecido", agregó.

La banda seguirá recorriendo otras provincias de la Argentina. "Nuestro proyecto es recorrer todo el interior y tocar en capital", concluyó.

Espacio Clarín ofrece todas las semanas espectáculos para todos los gustos, con diversos artistas de todo el país. Como siempre, la entrada es libre y gratuita, sujeta a orden de llegada. "El lugar de los artistas" está ubicado en Alberti 1242, entre Güemes y Alvear. La programación semanal puede consultarse por medio de las redes sociales.