Feroz ataque de dos pitbull a una joven en el barrio San José

Una joven fue brutalmente atacada por dos perros raza Pitbull en el barrio San José. A pesar de ser asistida por unos vecinos, sufrió serias lastimaduras que le imposibilitan caminar y le producen mucho dolor. El hecho ocurrió en Formosa y 14 de julio alrededor de las 23.30 del martes.

"Me atacaron dos pitbulls, iba a cruzar la calle y los perros estaban comiendo la basura. Esto fue en segundos, se me tiraron arriba a empezar a morderme. Un auto paso de largo, pero otro frenó. Como pude, me los saqué de encima y salí corriendo a pedir ayuda. Los perros volvieron a atacarme y el auto se interpuso, quise subirme, pero estaba cerrado, y los perros dieron la vuelta para seguir mordiéndome. En ese instante miro que unos vecinos abrieron la puerta y me llamaron", relató Lara, la víctima, en diálogo con El Marplatense.

Aún no recuerda cómo, ya que los perros la perseguían, pero logró entrar a la casa de los vecinos y "gracias a ellos" puede estar contando lo sucedido.

"Tengo tres heridas graves, de las cuales una me rodea casi toda la pierna y tres más superficiales. Estoy haciendo reposo, no puedo caminar ni apoyar la pierna, necesito ayuda en todo momento. Muchos dolores, pesadillas, llantos, recordando siempre el momento en el que el perro se me tira encima de mí", contó.