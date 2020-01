El mensaje Estados Unidos en el aniversario de la muerte de Nisman

El Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo se refirió al aniversario por la muerte del fiscal Alberto Nisman y llamó a que todos los países del mundo declaren como organización terrorista a Hezbollah.

“En el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, recordamos el ataque de 1994 contra el centro judío AMIA en Buenos Aires y su esfuerzo incansable para llevar a sus responsables a la justicia. Llamamos a todas las naciones a que designen a Hezbollah como la organización terrorista que es”, publicó Pompeo en su cuenta de Twitter.

El pedido de Pompeo para que todas las naciones declaren a Hezbollah como organización terrorista llegó pocas horas después de que Gran Bretaña, un aliado clave de los Estados Unidos, diera un paso en ese sentido.

“El Tesoro de Su Majestad ha designado a toda la organización Hezbollah bajo la Ley de Congelación de Activos Terroristas de 2010. Esta congelación de activos se alinea con la decisión tomada el año pasado por el Canciller del Tesoro —cuando era Secretario del Interior— para proscribir a toda la organización”, informó el gobierno británico en un comunicado.

Londres ya había proscrito la unidad de seguridad externa de Hezbollah y su ala militar en 2001 y 2008 respectivamente, pero solo estas estaban sujetas a la congelación de activos bajo las normas del gobierno británico. Pero la decisión de hoy incorpora a su brazo político.

En julio, cuando se cumplieron 25 años del atentado contra la mutual judía, el entonces canciller Jorge Faurie y Pompeo rindieron en la sede de la AMA un homenaje. Al recordar a las 85 personas que murieron, el norteamericano dijo que las 85 víctimas fueron asesinadas “por las manos del terrorismo de Hezbollah, en un ataque planeado por el régimen islámico de Irán, con la ayuda logística de la Guardia Revolucionaria”, y dijo que “no fue la primera vez que Hezbollah atacó en la Argentina”, al recordar el ataque terrorista perpetrado el 17 de marzo de 1992 en la Embajada de Israel.

“Estos ataques nos tienen que recordar que el terrorismo no es una amenaza hipotética”, subrayó Pompeo, que manifestó su apoyo a familiares de víctimas y sobrevivientes y sostuvo que “la justicia tiene que llegar para las familias que sufrieron pérdidas. Sean fuertes y valientes, no le teman al terrorismo. No están solos. Dios está con ustedes. Los Estados Unidos están con ustedes. No nos olvidamos”, concluyó.

A cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, se realizará una movilización en la Plaza del Vaticano, a escasos metros del Palacio de Justicia, mientras que mañana la DAIA realizará una ceremonia en el Cementerio de La Tablada, donde se encuentran los restos del ex titular de la Unidad Especial AMIA.

La movilización se realizará este sábado a las 18:30 en la Plaza del Vaticano, ubicada en Cerrito y Viamonte, en el barrio porteño de San Nicolás. “No fue suicidio, fue magnicidio” y “Hasta que la memoria aturda” son algunos de los lemas que se difundieron en Twitter y Facebook para instar a movilizarse en el quinto aniversario de la muerte de Nisman, que aún no se sabe si fue un homicidio o un suicidio.

Dirigentes opositores, como Elisa Carrió, Patricia Bullrich y Waldo Wolff, ya anticiparon que participarán del acto en la Plaza del Vaticano, por lo que se prevén duras críticas y cuestionamientos al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Aunque la principal marcha será en la ciudad de Buenos Aires, se espera que también haya homenajes al fallecido fiscal en distintas plazas del país e incluso en el exterior, ya que algunos usuarios convocan a movilizarse frente a las distintas embajadas argentinas alrededor del mundo.

En tanto, mañana habrá dos ceremonias frente a la sepultura número 7 del tablón 210, en la manzana 152 del Cementerio de La Tablada, donde se encuentran los restos de Alberto Nisman.

En uno de ellos, a las 10:00, el Consejo Directivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), encabezado por Jorge Knoblovits, llevará a cabo el homenaje: se recitará el Kadish y otros salmos de recordación, al tiempo que la entidad informó que “reiterará el pedido de justicia para identificar a los responsables de su muerte, así como en la causa AMIA”.